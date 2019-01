Tamberos suspenden medidas propuestas en Capurro ante buenas señales del gobierno

“Nos parecía que no era razonable estar haciendo algún tipo de movilización, como tirar leche, y nos dimos un mes más. Si no conseguimos nada después veremos”, explicó Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida.

Hasta el 13 de enero había tiempo para que el gobierno diera respuestas al sector lechero según se dispuso en la asamblea realizada por las gremiales en Capurro, San José, un mes atrás.

El tambero explicó, en Valor Agregado en radio Carve, que después de la asamblea “la actitud del gobierno cambió”.

Si bien están lejos de lo deseado, entendieron que hay varios puntos que han cambiado y además “hay una propuesta muy importante de más impacto para la lechería”.

“El resto de los puntos vienen funcionando (…) Lo más importante es la actitud, no solo del presidente sino también de Ferreri (subsecretario de Economía), de reconocer el problema e intentar buscarle una solución”, dijo.

En las últimas horas las gremiales lecheras divulgaron un comunicado de prensa en motivo de la asamblea realizada el 13 de diciembre en el que resaltan especialmente la flexibilización de la aplicación del Fondo de Garantía que permitirá mejorar las condiciones de acceso a un número importante de productores.

Además, se comunicó que este martes 15 de enero se estará depositando en las cuentas de los productores lecheros un total de US$ 8,5 millones, parte de los US$ 39 millones que Venezuela adeuda a Conaprole. Según el presidente de la República, Tabaré Vázquez, se enviará a una delegación a ese país para definir un cronograma de pagos por el saldo restante (US$ 30,5 millones).

En tanto, el documento informó que, ante la solicitud de devolución del IVA por compras de productores que tributan Imeba, el gobierno –frente a la complejidad y poco impacto que tendría dicha medida– propone sustituirla por la extensión de un año más de la devolución de IVA al gasoil a los productores.

Otro punto indicó que aceptan mantener el criterio de sostener en términos reales el precio de la leche de consumo, estando bajo análisis la instrumentación de esa medida.

Frente a la negativa de aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones, los tamberos proponen construir una “herramienta financiera” que tenga un “impacto importante” en la economía de los productores.

Finalmente, las gremiales consideraron necesario ampliar el plazo fijado por la asamblea de Capurro hasta el 13 de febrero, plazo que creen "suficiente" para que se definan e instrumenten los puntos pendientes.

Lea el comunicado completo: