Tapabocas: comercios esperan instrucciones y transporte solo "recomendará" su uso

La firma del presidente Luis Lacalle Pou y la de sus ministros pusieron fin a la emergencia sanitaria tras 753 días de vigencia y si bien a partir de ahora el tapabocas será una “recomendación”, en los comercios todavía hay dudas sobre cómo se implementará esta nueva etapa de la pandemia en Uruguay, aunque algunos reconocieron ser partidarios de ir rumbo hacia la normalización de los protocolos. En el caso del transporte, en tanto, de ahora en más solo se exhortará a la utilización de las mascarillas.

El nuevo decreto fue publicado por Presidencia de la República en la tarde de este martes y era el eslabón que muchos esperaban para determinar cómo se llevarían a la práctica las nuevas medidas sanitarias que fueron adelantadas por el ministro Daniel Salinas en conferencia de prensa el lunes, y mediante un comunicado del Ministerio de Salud Pública (MSP) emitido horas después del anuncio oficial.

El punto es que, así como se dispone para otras circunstancias, en el ámbito privado los comercios y establecimientos pueden disponer del “derecho de admisión” en el caso de que una persona intente ingresar sin una mascarilla puesta. El experto en derecho público Pablo Schiavi dijo a El Observador que tras la recomendación por decreto, las empresas “pueden mantener la obligatoriedad” al amparo de esa sugerencia.

El problema es que el texto que dejó sin efecto la normativa que se aprobó hace casi 25 meses, tras la confirmación de los primeros casos de covid-19 en el país, no incluyó los detalles de su ejecución, algo que varias cámaras y asociaciones esperaban, y aún aguardan, para resolver cómo seguir.

De todos modos, algunos sectores adelantaron que la postura, caída la emergencia sanitaria, seguirá las disposiciones sanitarias de no obligar a usuarios ni trabajadores a usar tapabocas.

En esa dirección se manifestó el presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), Daniel Fernández, que aseguró a El Observador que es “partidario” de la “libertad total”. No obstante, el directorio de la gremial tendrá una reunión este miércoles para evaluar si continúan disponiendo de la obligatoriedad para quienes trabajan en la manipulación de alimentos, un punto que explícitamente fue recomendado por el MSP.

Desde la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), por su parte, indicaron que hasta este martes a última hora todavía no había "una resolución”, algo que también señalaron fuentes de los principales centros comerciales del país. En ese sentido, afirmaron que aún no recibieron indicaciones “distintas al protocolo actual” por lo que hasta que no haya información “de algo diferente” se continuará con las medidas vigentes.

En tanto, desde los supermercados estimaron que la resolución de cómo se actuará quedará en manos de cada establecimiento.

Qué pasa con el transporte

El caso del transporte de pasajeros encerraba una complejidad extra que trascendía la subjetividad de las decisiones. Si bien la emergencia sanitaria cesó tras la publicación del decreto firmado por el presidente Lacalle Pou y su gabinete, la normativa que disponía la obligatoriedad del uso de tapabocas en los ómnibus era de la órbita departamental.

Dos meses después de la confirmación de los primeros casos, la Intendencia de Montevideo ordenó mediante la resolución 1894/20 la necesidad de utilizar barbijo para usufructuar el transporte urbano, algo que según aclaró el constitucionalista Martín Risso no caía debido a la derogación del decreto 93/020. “Son normativas independientes”, aseguró el experto, quien añadió que para que en la práctica quedara sin efecto la obligación del tapabocas debería haber una nueva resolución en el ámbito departamental.

De todos modos, Risso dijo a El Observador que con el cese de la emergencia a nivel nacional “pasa a ser discutible” si el ejecutivo capitalino puede sostener la normativa que aprobó en mayo de 2020, en tanto ahora carecería de la fundamentación que antes la apuntalaban.

En la noche del martes, la Intendencia de Montevideo difundió un comunicado en el que señaló que -entre otras disposiciones- ya no regía la obligatoriedad del tapabocas en el transporte, aunque de todos modos exhortó a seguir utilizándolo, si bien no se difundió una resolución que dejara sin efecto la anterior.

En cualquier caso, por el hecho de que las disposiciones no habían cambiado desde el punto de vista formal, el concepto que se bajó a los trabajadores este martes fue el de solicitar, igualmente, el uso de tapabocas. Sin embargo, con este nuevo escenario el gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia, aseguró a El Observador que en los ómnibus se pasará a un régimen de "exhortación" que seguirá la línea de las resoluciones tanto de carácter nacional como departamental. Sin embargo, a partir del servicio del miércoles ya no estará vigente la prohibición de circulación sin barbijo en las unidades de transporte.

En el mismo sentido, desde la Gremial Única del Taxi, el secretario general Hagop Panossian adelantó que sin imposición de una norma jurídica no se pedirá a los usuarios la utilización de tapabocas. Sin embargo, aclaró que la comisión directiva volverá a reunirse -al igual que lo hizo este martes a la espera del decreto- para tomar una resolución definitiva.

Educación

Tras una reunión de las autoridades sanitarias y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, informó en rueda de prensa que luego de Semana Santa se eliminarán las cuarentenas en los centros educativos, a pesar de que haya más de dos casos positivos en un grupo, y también que ya no estará vigente la obligación de usar tapabocas para los docentes.

El Observador consultó al presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aidep), Juan Carlos Noya, quien aseguró que se esperará la resolución de la ANEP y que no está previsto que se tome una posición a nivel de la asociación, aunque advirtió que es posible que alguno de los colegios sí lo haga. Lo mismo dijo el director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, Adrián Arias, que explicó que cada institución puede tomar una decisión puntual, pero que "en principio" solo será "una sugerencia" el uso de tapabocas dentro del salón de clase. La decisión quedará a criterio de cada docente, así como ahora sucede con algunos estudiantes que prefieren seguir utilizando el barbijo como medida de protección. "Apostamos a volver a la normalidad y confiamos en el proceso", explicó Arias.

Por su parte, el consejo directivo central de la Universidad de la República (Udelar) se encontraba reunido, al cierre de esta edición, estudiando los pasos a seguir, pero adelantaron que el criterio siempre el que rigió con los protocolos a nivel nacional.