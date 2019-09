TCR Europeo: Santiago Urrutia apuesta por Barcelona

Tras un prolongado receso luego de la quinta fecha en Alemania, el Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe) retoma el último tramo de la temporada con sus dos fechas finales.

La primera de ellas será este fin de semana -20, 21 y 22 de setiembre- en el autódromo de Montmeló, Barcelona, España, sede que albergará a las competencias 11 y 12 del total de 14 previstas en el certamen.

Previo a la partida, Santiago Urrutia completó una intensa jornada de entrenamiento a bordo de un potente kart KZ en el kartódromo de San José bajo el soporte técnico de Talmon Karting Competición.

El piloto coloniense va a la próxima cita del Europeo de Turismo con la mira puesta en poder lograr su primera victoria y con ello, tratar de dar pelea por el título y cerrar su primer año en la categoría lo más arriba posible.

Que lo vean los alemanes

A bordo del Audi RS3 que le prepara el equipo belga WRT Racing, Urrutia sabe que tiene todo el apoyo del equipo para ir por algo que también importa y mucho de cara a su futuro deportivo: ser el mejor piloto de la marca. Llega a Barcelona por delante del otro piloto que busca esa misma distinción, Gilles Magnus (Bélgica) y en su objetivo está retirarse de Montmeló por delante de Magnus. “Todos sabemos que Audi busca pilotos para su programa deportivo en el Mundial de Turismo 2020. Ellos miran todo pero ciertamente que ser el mejor piloto de la marca en el Europeo, ayuda y mucho”, sostuvo Urrutia previo a su partida.

Obtener un buen resultado en ambas carreras ayudará a cumplir con los dos objetivos y para ello, es indispensable que clasifique entre los 12 mejores y pasar a la Q2.

"Montmeló es un autódromo que debería caerle bien al Audi, al menos en teoría. El equipo siguió trabajando fuerte luego del buen rendimiento que tuvimos en Alemania y las expectativas son buenas. Pero ya sabemos muy bien que la categoría es muy, muy, competitiva y nada hay que darlo por sentado antes de vernos en la pista y en especial, en la clasificación”, concluyó el piloto oriundo de Miguelete, Colonia.

Pista favorable para Audi pero…

Nada hay que darlo por sentado en el TCR Europeo. Porque aquellos pilotos y equipos que compiten con Hyundai, se sabe, son fuertes en la condición que sea. Por más que van con la máxima carga de kilos –para frenar su efectividad- está claro y así se vio en el Red Bull Ring de Austria, nada les hace mella. Es el auto para la categoría pues viene con más tiempo de desarrollo y, además, varios de los equipos del TCR Europa también compiten en el Mundial de Turismo (WTCR). Entonces no llama la atención que sea la marca más ganadora del año y mucho menos sorprende que entre los 10 pilotos que van por el título del Europeo, cinco de ellos usan la marca coreana.

Por lo tanto y si bien a priori Montmeló luce favorable para el punto fuerte de los Audi que es la velocidad, será otro fin de semana de dura competencia pues para Peugeot, la otra marca que llega a España descargada en kilos, también la pista española le calza muy bien.

A todo esto hay que sumarle que el TCR Europeo pone una grilla de 35 pilotos. Una cifra que se puede calificar como imponente. La cercanía con Portugal ha sumado fuertes equipos y pilotos del país lusitano y van a dar pelea pues Montmeló es un autódromo de referencia, y tienen experiencia allí.

No es una frase hecha: “la paridad es total”. La estadística fecha a fecha es increíble por cuanto en una categoría donde bajó de los 30 autos en grilla, 20 de ellos han clasificado encerrados en un segundo. Tremendo.

“Tengo buenos recuerdos”

Desde Barcelona, apenas arribado, Urrutia destacaba lo siguiente en la previa de la sexta Fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe): “Hace mucho calor, esperemos siga así. Hace casi cinco años que no corro aquí pero me gusta mucho el autódromo de Montmeló, tengo buenos recuerdos. Vengo de un parate muy largo. Cero contacto con auto de carrera. En teoría, debemos aprovechar que no tenemos kilos, nos descargaron tanto a Audi como a Peugeot que lo sufrimos mucho, y eso debería favorecernos en las dos rectas largas que tiene Montmeló. Lo principal es ponerme a punto lo más rápido posible en las dos tandas de entrenamientos del viernes. Ojalá podamos tener las mismas sensaciones de Oschersleben cuando pusimos el auto en la pista y ya fuimos competitivos. Si repetimos eso, podemos estar ante un gran fin de semana. Obviamente que para ello es imperativo clasificar bien”.

Las dos carreras del fin de semana, 11 y 12 del calendario, se podrán ver en vivo para Uruguay. La primera de ellas el sábado y la restante el domingo.

Cronograma del fin de semana en Barcelona

(HORA URUGUAYA)

Viernes 20 de setiembre

08.15 a 08.45 – Libres 1

13.05 a 13.35 – Libres 2

Sábado 21 de setiembre

06.40 a 07.15 – Clasificación Q1 20 Mns. y Q2 10 Mns.

12.45 – Carrera 1 – 23 Mns. + 1 Vta.

Domingo 22 de setiembre

07.30 – Carrera 2 – 23 Mns. + 1 Vta.

Televisación en directo para Uruguay

SÁBADO – 12.45 HORAS – VTV+ Y VERA+

DOMINGO – 07.30 HORAS – VTV Y VERA+

Clasificación en el Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe)

Disputadas 10 carreras de 14

1) Josh Files (G. Bretaña) – Hyundai i30 – 254

2) Luca Engstler (Alemania) – Hyundai i30 – 176

3) Julien Briché (Francia) – Peugeot 308 – 166

4) Mat’o Homola (Slovakia)– Hyundai i30 – 162

5) Santiago Urrutia (Uruguay) – Audi RS3 – 151

6) Nelson Panciatici (Francia) – Hyundai i30 – 149

7) Gilles Magnus (Bélgica) – Audi RS3 – 146

8) Andreas Backman (Suecia) – Hyundai i30 – 143

9) Maxim Potty (Bélgica) – VW Golf GTi – 142

10) Aurelien Conte (Francia) – Peugeot 308 - 139