Te están buscando Matador: los cinco posibles destinos de Edi Cavani

La danza de dólares giraba en el entorno a Edinson Cavani. El Matador era codiciado. Y allá andaba Edi, un mediodía de domingo, caminando por los pasillos del Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Despreocupado. Ajeno a los rumores que lo vinculaban a los principales clubes de Europa.

Por aquel año 2012 el delantero salteño era figura de Napoli. Adorado por los napolitanos al grado de llevarlo al podio que lidera Diego Maradona.

En ese contexto, la pregunta no podía faltar: en el mano a mano con Referí se le trasladó qué le generaba que se hablara de tanto millones de dólares por su pase.

Edi respondió con la tranquilidad que lo caracteriza. Miró al periodista de Referí y le dijo: “En la vida hay cosas más importantes que el dinero, ¿sabés? Así que no me genera nada”.

Para los tiempos que corren, donde la competitividad en el fútbol es feroz, su respuesta no parecía ajustarse al día a día del mercado de pases.

A lo largo de los años, Cavani convivió con ese tipo de situaciones. La misma que lo tiene en el foco de todas las miradas por estas horas. Su pase cotiza. Vale oro. El paso del tiempo no fue capaz de borrar el interés de los poderosos clubes europeos. Por el contrario, sus condiciones futbolísticas elevaron las cifras.

Y ahí anda Cavani, hoy como ayer. Como al inicio de su carrera cuando se hizo famosa una historia de un supuesto secuestro en Paraguay -durante el Sudamericano sub 20 de 2007-, de un viaje en avión donde los empresarios que pujaban por su ficha se miraba con cara de pocos amigos. Siempre conviviendo con las noticias y los rumores que lo vinculan a uno u otro club.

Desde hace varias semanas, Edi es el único objetivo de Atlético de Madrid. Para los dirigentes no hay otro hombre capaz de devolverles las esperanzas de ser un equipo con aspiraciones.

El diario Mundo Deportivo informó la semana pasada que el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil, viajó a Francia para reunirse tanto con el jugador como con su equipo PSG.

El contrato

El mundo entero sabe que el Matador termina contrato con PSG en junio, y que su nombre figura en las mesas de directiva de varios clubes. Todos vinculan a Edi con Atlético Madrid, pero en las últimas horas despertaron los clubes de la Premier, como había sucedido en cada período de pases desde antes que llegara a París.

Según reveló el diario Daily Mirror y recoge el diario As, Chelsea, Arsenal y Manchester United son las instituciones que por estas horas se preguntan ¿por qué no? ¿Por qué no tentar al Matador uruguayo?

El Daily informó que la oferta del United podría producirse durante este mes, puesto que la entidad ha visto como su gran anhelo ofensivo, el noruego Erling Haland se comprometía con el Borussia Dortmund. Igualmente, gunners y blues también podrían plantearse ofertar por el delantero.

¿Qué dice Edi?

Cavani es poco expresivo en estas cuestiones. Habla lo justo y necesario. Cuando se plantearon los primeros focos de problemas con el brasileño Neymar, y los rumores sobre su salida ganaron el mercado, el salteño se plantó en el Complejo Celeste y dijo: “Estoy muy a gusto en París. Tengo contrato con PSG y lo voy a respetar”.

Pero claro, el tiempo pasó y Cavani lleva cinco años buscando la Liga de Campeones. Su contrato vence en junio de 2020. Y debe tolerar en silencio los desplantes que le hicieron algunas de las estrellas del club, como el brasileño Neymar.

Por si fuera poco el club contrato al argentino Mauro Icardi. Su incorporación coincidió con una lesión del salteño que le demando tiempo de recuperación.

Cuando estaba pronto para volver se dio cuenta de que había perdido pie en el equipo. Pasó a ser suplente y tiene escasa participación.

Son demasiados aspectos en contra como para que Edi permanezca en el club parisino, en el que está a dos goles de llegar a los 200 tantos.

Sin embargo, en las últimas horas el técnico de PSG, el alemán Thomas Tuchel, se manifestó contrario a la salida de Cavani.

“Tenemos la misma opinión. A los dos (Leonardo, director deportivo) no nos gusta cambiar demasiado durante el invierno (europeo) porque no es nuestra forma de actuar aquí, esto no es el Monopoly”, dijo Tuchel en una conferencia de prensa, para reafirmar la noticia brindada por el diario L’Equipe de que el club no quiere que Cavani se vaya ahora.

Al margen de que en el último tiempo perdió pie en el equipo, las condiciones de Cavani están fuera de discusión como lo expresó su extécnico en PSG, Unai Emery que lo calificó de "animal competitivo y ganador".

El Matador vuelve a estar en línea de fuego. Hoy, como ayer, su nombre acapara los titulares de los diarios, se reitera en las redes sociales y se roba minutos en la televisión.

Y mientras todos pujan por su pase, Cavani cerró el año a su estilo: en su Salto natal comiendo asado y cazando pájaros.