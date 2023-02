Tealdi denunció amenazas de muerte ante Fiscalía luego de la bandera que colgaron en su contra

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y representante de Peñarol en el Comité Ejecutivo de la misma, Gastón Tealdi, presentó una denuncia ante Fiscalía debido a amenazas de muerte que recibió este domingo luego de que se colocara una bandera en su contra en el partido de los aurinegros.

"Todo surgió luego de la bandera que colocaron algunos hinchas de Peñarol en la Tribuna Cataldi del (Estadio) Campeón del Siglo en el partido contra Boston River", dijo este lunes Tealdi a Referí.

Como se informó, en dicho encuentro fue colgada una bandera que decía "Tealdi traidor". Además de la bandera, el dirigente recibió llamadas en las que le realizaron amenazas de muerte.

Y añadió: "Es lamentable la actitud. Uno puede entender a los barras que se manifiesten más allá del dolor que uno puede sentir, pero el tema es quién está detrás de esto".

De esa manera y mientras se jugaba el encuentro que Peñarol le ganó a Boston River 1-0 con gol de Abel Hernández, Tealdi llamó telefónicamente al fiscal Fernando Romano para hacer la denuncia y ya comenzaron las investigaciones.

"Hablé con él en pleno partido y ya comenzó a actuar", agregó Tealdi.

La bandera que colgaron el domingo algunos hinchas de Peñarol

Tealdi, quien presidió el acto eleccionario del pasado jueves en el Estadio Centenario, que terminó con la reelección de Ignacio Alonso como presidente de la AUF por cuatro años más, también dijo que "hay veces que la empresa de televisión que emite los partidos del fútbol uruguayo se preocupa para no mostrar una ceremonia de entrega de premios, y sin embargo sí se preocupa por mostrar dos veces la imagen de la bandera colgada en mi contra con comentarios de periodistas. Me parece sugestivo".

El dirigente dijo respecto a las elecciones de la AUF: "Actué correctamente, no hice campaña pública, intenté que el club estuviera unido, hablé con mis compañeros para que Peñarol sacara una postura en consenso con relación a las elecciones de la AUF. Por eso no entiendo lo que sucedió".

"No sé de dónde sale todo esto, no sé si es de las barras que son los mismos que generan violencia y hacen que nos saquen puntos y luego nos generan sanciones de los organismos correspondientes", sostuvo. Y agregó: "Además, por lo que me dijeron, es una bandera que lleva algunos días confeccionarla, no está hecha así nomás, en unas horas".

Además, habló con integrantes de la Comisión de Seguridad de la AUF y admitió que "los que colgaron y sacaron la bandera, y quienes difundieron las fotos en redes sociales, irán a la lista negra y no podrán ingresar a los partidos".