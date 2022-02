"Tenía lugares mejores para ir": el delantero de Boca con “todo arreglado” para pasar a Nacional pero que no llegó

El delantero argentino Ramón “Wanchope” Abila contó que su exclub, Boca Juniors, tenía “todo arreglado” para que pasara a préstamo a Nacional en marzo del año pasado, lo que finalmente no se concretó.

El atacante mencionó esa situación al hablar de su salida del club xeneize a principios de la temporada 2021, cuando Miguel Ángel Russo aún era el técnico del equipo.

Wanchope se había operado, estaba entrenado en la pretemporada el club y el técnico le había asegurado que lo iba a tener en cuenta para la tercera o cuarta del campeonato, por lo que trabajaba esperando esas etapas.

“A los dos días me llaman arriba a una reunión y me dicen que me daban a préstamo a Nacional de Uruguay”, contó a ESPN Fútbol 12 este martes.

“Estaba el técnico en la reunión y me dijo que no me iba a tener en cuenta. Lo mire y le dije, ‘¿pero cómo? ¿Si hace dos días me dijiste que me ibas a tener en cuenta y ahora me dan a préstamo a Nacional?'. Era esa la confusión mía”, dijo sobre lo ocurrido.

“No sé qué pasó, me parecía extraño. Y aparte ni me habían consultado y era como 'mañana viene gente de Nacional, ya está todo arreglado'. Pero yo no hablé nada, mi representante no lo sabe...”, comentó.

“No, esperá... Tengo otros lugares mejores para irme a jugar, creo”, agregó, al repasar aquella situación.

El delantero habló con su representante para ver si tenía opciones y finalmente se fue a Estados Unidos, donde jugó seis meses en Minnesota United y luego en DC United, marcando un total de cinco goles.

En este nuevo año retornó al club xeneize, dueño de su ficha, y tras un reciente comunicado para “defender su trabajo” en el que pedía que Boca definiera qué iba a hacer con él, terminó pasando a Colón de Santa Fe.

