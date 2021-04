Torreira volvió a Atlético, que prepara su partido ante Betis sin Suárez

El volante uruguayo Lucas Torreira retornó a España y este jueves se sumó a los entrenamientos de Atlético de Madrid, de cara al partido del próximo fin de semana ante Betis, en la recta final de una Liga de España que tiene su definición al rojo vivo.

La vuelta del fraybentino a los entrenamientos fue destacada en el diario AS de Madrid como una buena noticia para el equipo de Diego Simeone porque puede ser un alta importante ante las bajas que tiene el plantel, entre las que se destaca la de Luis Suárez, que se lesionó este miércoles y que está suspendido.

Torreira estuvo ausente dos semanas debido a que viajó a Uruguay para acompañar a su madre, quien falleció víctima de covid-19.

AFP

Lucas Torreira

El volante de la selección uruguaya se perfila para estar en el banco de suplentes el próximo domingo, cuando visiten a Betis, sexto en la tabla y con aspiraciones de meterse en copas europeas.

Atlético viene de caer 1-0 ante Sevilla el pasado fin de semana y cedió puntos en la cima de La Liga, donde va primero con 66 unidades, seguido por Barcelona con 65 y Real Madrid con 63.

Merengues y catalanes se enfrentarán en el clásico español el sábado, por lo que los colchoneros afrontarán su partido con resultado visto de sus perseguidores

Simeone no podrá contar con Luis Suárez, quien está suspendido y además se lesionó, por lo que tendrá unas tres semanas ausente.

@Atleti

Suárez y Torreira

El salteño tuvo que dejar la práctica de este miércoles. El cuerpo médico del club informó más tarde en el sitio oficial del club que el delantero "sufre una lesión muscular en la pierna izquierda". "Nuestro jugador, después de sentir unas molestias en el entrenamiento de este miércoles, fue sometido a pruebas médicas por los servicios médicos del club que confirmaron la lesión del internacional uruguayo. Queda pendiente de evolución", indicaron.

Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo. Ahora a recuperarme lo antes posible para intentar ayudar al equipo!!!! Nunca dejare de luchar para volver rápido 👊💪⚽️🔴⚪️ #siemprepositivo #nuncabajolosbrazos pic.twitter.com/60f3fIyRPu — Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 7, 2021

El Cholo sí podrá contar con el otro uruguayo del plantel, Josema Giménez, quien se perfila para ser titular en la defensa.

Torreira y su futuro

La semana pasada Torreira afirmó que no quiere seguir jugando en Europa y expresó su deseo de sumarse a Boca Juniors, tras la muerte de su madre por covid-19.

"La noche que falleció mi mamá, le dije a mi representante que no quería jugar más en Europa y me quería venir para Boca", contó el mediocampista de 25 años, en declaraciones al canal deportivo ESPN.

Sostuvo que su deseo "no es emoción violenta”. “No es una decisión alocada por mi madre. Siempre dije que quería jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca y siempre lo voy a decir. No solo por mi momento. Sino es ahora, es en junio y siempre tuve las ganas de jugar en Boca. Me muero por jugar en Boca".

Instagram

Torreira y su madre

Torreira tiene dos años más de contrato con Arsenal de Inglaterra, pero actualmente juega a préstamo en Atlético de Madrid, que lo autorizó a viajar a Uruguay por la situación de salud de su madre.

"Hay que parar la pelota, no es todo Europa. Quiero estar cerca de mi casa, de mi familia. Mi pase pertenece a Arsenal y estoy a préstamo en el 'Aleti' pero quiero irme a Boca. Ojalá que los clubes se pongan de acuerdo", agregó y confesó que hace dos años que no pasa un buen momento en lo personal y que no logra continuidad en los clubes.

Aunque dijo no haber tenido contactos oficiales con Boca ya le expresó su deseo de vestir los colores auriazules a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club y a cargo del Consejo del Fútbol 'xeneize'.

"Mi papá, entre lágrimas, me dijo que era momento de jugar en Boca", afirmó Torreira y dijo que hará lo imposible por cumplir el deseo.