Trabajadores del Mides reclamaron salarios impagos y la cartera apuntó contra otras oficinas del Estado

Funcionarios de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) realizaron una movilización este lunes frente a la sede de la cartera en protesta al atraso del pago de salarios.

Los reclamos del sindicato cuestionan las condiciones laborales de los trabajadores y refieren a la falta de pago mensual a 79 de ellos. Según supo El Observador, una parte de los afectados recibió su salario correspondiente este martes mientras que para el resto se completará antes del viernes.

Hasta este lunes, aún había 40 de los 79 señalados que tenían pendiente su remuneración por febrero y días de enero. Los casos corresponden a personas con contratos renovables cada dos años, cuya documentación debe pasar antes por distintos organismos de control.

La manifestación de Utmides se concentró sobre la avenida 18 de Julio y la intersección con Javier Barrios Amorín -enfrente a la secretaría de Estado-, donde los trabajadores cortaron el tránsito y apuntaron contra el ministro Martín Lema a través de pancartas. "No pude pagar el alquiler, Lema", rezaba una de las misivas. "Lema pagame", suplicaba otra.

PIT-CNT

Los trabajadores sostienen que el atraso "ha sido sistemático desde el año 2020 hasta la fecha"

Desde el ministerio reconocen que las protestas son razonables y asumen que tienen "problemas de desfasaje", aunque en este caso no le atribuyen la responsabilidad a su cartera, sino a otras oficinas del Estado, como el Tribunal de Cuentas, que, debido a la pandemia, cuenta con menos turnos.

Por otro lado, entienden que el sindicato obvia la situación que vivieron los funcionarios durante la última administración del Frente Amplio, cuando llegaron a estar hasta seis meses sin percibir ingresos.

El tiempo máximo del que disponía la cartera para emitir los pagos en este caso era el 10 de marzo. Sin embargo, los expedientes se retrasaron en la Oficina de Servicio Civil y los 79 trabajadores, en su gran mayoría con contratos firmados, quedaron sin cobrar en fecha.

Fuentes del organismo consultadas por El Observador afirmaron que el proceso se inició a tiempo, pero luego se demoró por el "desborde" de expedientes recibidos y la "falta" de funcionarios. Según indicaron, en comparación al período anterior, el atraso pasó de ser "de meses" a "días" y eso ha sido reconocido como un avance por el propio sindicato.

PIT-CNT

Protesta del sindicato Utmides frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social

El PIT-CNT a través de su cuenta de Twitter afirmó, en cambio, que el atraso "ha sido sistemático desde el año 2020 hasta la fecha".

"El mes de enero tuvo lugar una reunión bipartita con Utmides en la que las autoridades afirmaron que los pagos se realizarían en fecha y en su totalidad; el hecho de que esto no haya sucedido, una vez más, demuestra que la administración no jerarquizo los pagos de salarios", sostiene el mensaje.

El ministerio contrapone esa versión afirmando que los trámites se iniciaron con "antelación" y se derivaron a las oficinas de Estado respectivas.

"(El tema de los atrasos) se viene repitiendo desde 2020. Hemos tenido situaciones en las que 200 trabajadores no han cobrado y han tenido hasta seis meses de incumplimiento. Es completamente inaudito que la administración no haya podido hacer una actividad administrativa básica, como es el pago de salarios en fecha. Si los trabajadores estuvieran contratados como corresponde, esto no sucedería", dijo Ana Casteluccio, integrante de Utmides, a TV Ciudad.

"El Mides tiene a un cuarto de su plantilla contratada para tareas permanentes, pero con contratos muy precarios. (...) Hemos tenido 18 reuniones bipartitas en las que hemos planteado la situación a la administración y planteado posibilidades para solucionarla", insistió.