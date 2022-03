Tras descenso "muy significativo" del covid, expertos aseguran que virus estacionales retomarán protagonismo

La constante baja de casos de coronavirus que se registró en febrero se consolidó en el mes de marzo y la gráfica muestra una estabilización de nuevos contagios en los últimos siete días. Esto, que es una buena noticia, trae consigo una advertencia por parte de algunos médicos: los virus estacionales volverán a tomar el protagonismo.

Este fenómeno que ya sucedió en Argentina y otros países de la región, con un brote de gripe por estas semanas, todavía no fue detectado en Uruguay por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En ese contexto, algunos infectólogos se animan a plantear que este escenario de estabilidad respecto al covid que, según apuntan, va camino a una "endemia", se mantendrá por varios meses -siempre y cuando no surjan nuevas variantes del virus-. Pero al mismo tiempo también advierten por el posible aumento de virus estacionales y la desatención a esas consultas.

"Tenés otros virus estacionales, sobre todo gripe, que son un problema al que a veces no le damos la dimensión que tiene. Por eso también es importante que se vacunen los grupos de riesgo que están indicados", indicó el virólogo y antes decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, en conversación con El Observador.

"Gripe y covid tienen algunos síntomas similares, por eso a veces se confunden. Ahora seguro vas a tener la estación de gripe. Eso es seguro", apuntó.

Si bien el MSP no ha reportado oficialmente un aumento de casos de gripe en el país, como sí sucedió en Argentina, Cristina proyecta que, de mantenerse este escenario, el covid pasará a un segundo plano y los virus estacionales volverán a ganar protagonismo.

En esa línea también está parado el director del Pereira Rossell e infectólogo pediátrico Álvaro Galiana, quien consideró que los cambios de temperatura y el inicio de clases deben ser dos variables a tener en cuenta al analizar el crecimiento de estas patologías.

"Nosotros tenemos ingresos por cuadros virales, fiebre y consultas por cuadros virales que no son covid. Hemos tenido aumento del número de consultas por patologías respiratorias en los niños, que no es diferente al que tenemos normalmente (a esta altura del año). Con los cambios de temperatura, en los últimos días hemos tenido un aumento importante de atenciones hospitalarias", dijo sobre la situación actual del Pereira Rosell.

Galiana insistió en que, "en lo posible", todos los grupos poblacionales se vacunen contra la gripe a partir de los seis meses de edad para evitar complicaciones. "Los niños mayores a seis meses ya deberían poder vacunarse", expresó.

¿La baja de casos acerca el fin?

La incertidumbre de la primera ola de covid en Uruguay durante el primer semestre de 2021 ya es historia, al igual que el aumento masivo de casos desde diciembre, que tuvo su pico más alto en enero de 2022. De igual forma sucedió con las muertes.

El escenario actual es totalmente opuesto al de enero y comienzos de febrero. El pasado 4 de febrero, cuando se reportaron 10.370 nuevas infecciones, Uruguay tenía 66.786 casos activos. Desde entonces, los activos comenzaron a descender sin pausas hasta el 13 de marzo y se adelantaron a las proyecciones que había hecho el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien semanas antes había previsto un descenso a partir de mediados de mes.

Tuvieron que pasar 38 días para que, al día siguiente de que se cumplieran dos años de la pandemia de coronavirus, el país volviera a tener un leve aumento (de 9.488 a 9.574) de la cantidad de personas que cursan la enfermedad, que no llegó a consolidarse como un repunte.

Por otra parte, también bajó considerablemente la cantidad de fallecidos diarios (a menos de 10, en la mayoría de los días de marzo), que llegó a su máximo de 2022 a comienzos de febrero, cuando se registraron 39 defunciones en un día. Los números, de momento, siguen siendo estables.

Los especialistas señalan que "lo esperable" para los próximos meses es que la curva epidemiológica siga su camino hacia la baja, dado el alto porcentaje de población vacunada y la elevada cantidad de personas que cursaron el covid-19 en los últimos tres meses. Sin embargo, aún no se animan a anticipar una fecha definitiva para poner fin a la epidemia de covid-19, principalmente, por la posible aparición de nuevas variantes.

"En caso de que no aparezca una nueva estirpe, que es imposible de saber de antemano, podríamos entrar en una fase de endemia. Las endemias no son buenas, porque lo mejor es no tenerlas, pero pasarías a una fase donde el virus circula a un nivel relativamente bajo y donde podés tener, cada tanto, algún pico", indicó Cristina.

Galiana, por su parte, manifestó que hay un "cambio de realidad" en comparación a los primeros meses del año y remarcó la importancia de no tener errores de subregistro en el recuento de casos para tener mayor precisión sobre el control del virus. "Es muy fácil de establecer el inicio de las pandemias, sobre todo con un virus que no existía antes. Pero es muy difícil de definir cuál es el criterio que voy a utilizar cuando ya no estoy en epidemia. Nadie puede establecer con certeza: 'Hoy termina la epidemia de covid'. Ni acá ni en ninguna parte del mundo", subrayó.

"Hay que tener cuidado con que no haya errores en los registros, que es lo que siempre que pasa con la gripe, por ejemplo, que hay error de subregistro. Cuando un germen se establece como permanente va bajando el nivel de seguridad en las denuncias", alertó y recordó que los seguimiento centinela serán útiles para tener noción sobre la circulación del virus predominante.