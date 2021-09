Tras ocho bajas al hilo, tercera suba consecutiva en el precio promedio de los lácteos

El índice global de precios de los productos lácteos mostró este martes una suba promedio de 1%, en la que fue la segunda licitación de setiembre, concretada en el marco de los negocios de este martes 21, en el evento N° 292 de la plataforma Global Dairy Trade - Fonterra.

Esta instancia comercial constituye una referencia de alta relevancia en los mercados internacionales de este segmento de los agroalimentos, especialmente para países netamente exportadores, como es el caso de Uruguay.

La señalada suba es con relación a la licitación inicial de setiembre y coloca al precio promedio de todos los lácteos negociados nuevamente por encima de la barrera de los US$ 4.000, concretamente en US$ 4.011 por tonelada (US$ 84 más), un registro que sucede a un aumento de 4% en la instancia inicial del noveno mes del año, en la tercera suba consecutiva tras ocho ajustes a la baja consecutivos.

Desde el inicio de 2020 hubo 18 instancias comerciales con nueve ajustes a la baja y nueve subas.

El precio de referencia del 5 de enero fue US$ 3.420 por tonelada considerando todos los lácteos, con un valor de referencia de US$ 3.306 por tonelada para la leche en polvo, valores ambos notoriamente inferiores a los actuales.

Las 17 instancias comerciales previas de 2021

+4% el 7 de setiembre

+0,3% el 17 de agosto

-1% el 3 de agosto

-2,9% el 20 de julio

-3,6% el 6 de julio

-1,3% el 15 de junio

-0,9% el 1° de junio

-0,2% el 18 de mayo

-0,7% el 4 de mayo

-0,1% el 20 de abril

+0,3% el 6 de abril

-3,8% el 16 de marzo

+15% el 2 de marzo

+3% el 16 de febrero

+1,8% el 2 de febrero

+4,8% el 19 de enero

+3,9% el 5 de enero

Baja en la leche en polvo entera

En la lectura por subrubros, en el caso de la leche en polvo entera (WMP), que es el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo una suba algo mayor, de 2,2%, al pasar el valor de referencia a US$ 3.777 por tonelada.

Al inicio de setiembre se había movido al alza 3,3% a US$ 3.691 por tonelada.

En esta instancia participaron 175 postores para la comercialización de 24.476 miles de toneladas (-2,5% con relación al evento anterior).

La próxima licitación, que será el evento N° 293, está programada para el martes 5 de octubre de 2021.

