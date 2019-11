Trump considerará "seriamente" testificar en investigación del Congreso

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que considerará "seriamente" testificar en el marco de la investigación previa a un juicio político que lleva a cabo la Cámara de Representantes, como le instó la líder demócrata Nancy Pelosi.

"Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta parodia de justicia, me gusta esta idea y, para que el Congreso pueda concentrarse nuevamente (en su papel legislativo), consideraré seriamente" testificar, dijo Trump en un tuit, respondiendo a una entrevista de Pelosi difundida el día anterior.

En una entrevista la jefa de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes urgió a Trump a testificar y lo instó a no intimidar al denunciante que lanzó la alerta que inició la investigación en el Congreso.

Las pesquisas de los demócratas buscan averiguar si el presidente presionó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que investigara al expresidente Joe Biden, un posible rival de Trump de cara a las elecciones de 2020.

El mandatario republicano no especificó si tenía en mente alguna forma específica de testificar. El equipo que defiende al presidente podría oponerse a que Trump comparezca ante el Comité de Inteligencia de la Cámara.

Durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller para dilucidar si el equipo de campaña de Trump trabajó con los rusos para obtener una ventaja en las elecciones de 2016, el presidente contestó por escrito.

Su colaboración con la investigación solo se produjo después de que sus abogados negociaran los preguntas y en decenas de oportunidades Trump contestó que no recordaba los hechos.

Fuente: AFP