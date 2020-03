UE y Reino Unido critican decisión de Trump de prohibir vuelos desde Europa

La Unión Europea (UE) criticó este jueves la decisión "unilateral" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir entrar en su país a los extranjeros procedentes de varios países de Europa para prevenir la propagación del coronavirus.

"La UE desaprueba el hecho de que (...) la prohibición de viajar se haya adoptado unilateralmente y sin consulta", reza una declaración de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de su par del Consejo Europeo, Charles Michel.

El miércoles, el presidente estadounidense anunció la prohibición de entrada por 30 días a partir del viernes para los extranjeros procedentes del espacio de libre circulación europeo Schengen, una medida que desató una nueva tormenta en los mercados.

El espacio Schengen incluye a la mayoría de países de la UE, salvo Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Croacia y Chipre, así como a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. El Reino Unido queda fuera del ámbito de aplicación de la medida.

Los responsables europeos indicaron que la UE "está adoptando medidas enérgicas para limitar la propagación del virus", que es, a su juicio, "una crisis mundial, no limitada a ningún continente y requiere cooperación en lugar de una acción unilateral".

"El nacionalismo no es la respuesta al Covid-19, porque a los virus no les importan las fronteras ni las nacionalidades", indicó el eurodiputado liberal y ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt, expresando el malestar en el bloque.

Para un diplomático europeo, que ve a la UE como el "chivo expiatorio", "Trump está pateando simplemente a un hombre cuando está en el suelo". "Quiere aparentar que tiene el control, pero en siete días estará claro que no lo tiene", agregó.

Incluso, el Reino Unido, que ya no forma parte del bloque, expresó sus dudas sobre la decisión, ya que, en palabras del ministro de Finanzas Rishi Sunak a la BBC, "no se ha demostrado" que este tipo de medidas "tengan algún efecto real".

"No creemos que esto sea lo que hay que hacer", agregó Sunak .

En un tuit anterior, Michel, que coordina los trabajos de los mandatarios del bloque, aseguró que la UE evaluaría la situación este jueves, alertando de que la decisión de Trump podría implicar una "perturbación económica".

El departamento de Estado estadounidense exhortó además a los estadounidenses a que no viajen al extranjero.

Según el último balance de la AFP, establecido a las 06:00 horas del jueves, Europa sumaba 22.969 casos de nuevo coronavirus y 947 fallecidos.

Llegar y regresar

Preocupados de quedarse bloqueados en Europa, turistas estadounidenses se precipitaban el jueves a los aeropuertos de París y Londres para regresar a su país, después del anuncio sorpresa de Donald Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos a los europeos por el coronavirus.

"Acabamos de bajar de nuestro avión y vamos a volver directamente... ¡No podemos creerlo!", dice Tiara Streng, de 29 años, mientras hace fila con tres amigos en el aeropuerto Heathrow de Londres para un vuelo de vuelta a Colorado.

El grupo de amigos tenían planeado realizar un tour de 10 días, que les tomó siete meses de planificación, que debía incluir una parada por el Vaticano y por Irlanda, donde iban a participar en la celebración del día de San Patricio, cancelado por el coronavirus.

En Heathrow, largas colas de ciudadanos estadounidenses se formaron frente a los mostradores de American Airlines, Virgin y Delta para intentar cambiar sus billetes y volver a casa.

"Creo que es completamente ridículo", estima Streng sobre la prohibición de Trump de viajar de Europa a Estados Unidos, donde se han detectado unos 900 casos de infección por Covid-19 y 28 muertos.

Trump anunció a última hora del miércoles la prohibición de las llegadas a Estados Unidos desde Europa durante al menos un mes a partir de la medianoche del viernes (04H00 GMT del sábado en Europa).

La medida no se aplicará a los vuelos procedentes del Reino Unido pero sí a todas aquellas personas que hayan estado durante los 14 días previos a la llegada a Estados Unidos en cualquier país del espacio Schengen, con la excepción de los estadounidenses y quienes residan allí de forma permanente.

Largas filas se formaban también temprano por la mañana en el aeropuerto parisino Roissy Charles de Gaulle.

"Estoy preocupado por mi vuelo", suspira Tony Kropp en la cola del mostrador de billetes de la aerolínea Delta.

"El mundo no dejará de funcionar debido a una enfermedad", suspira Melvin Taylor, un renombrado guitarrista de blues que organiza espectáculos en Europa regularmente.

Sentado frente al tablero de vuelos en la Terminal 2E, con la guitarra a sus pies, espera a sus amigos de Chicago. Tiene planeado permanecer en Francia hasta el 29 de marzo.

"No vamos a cambiar nuestros planes", asegura. Para él, Donald Trump trata de mostrar que "actúa" pero no tiene una estrategia real. Uno de sus amigos, que también es músico, ironiza: "¿Qué nos puede pasar? ¿Tener que quedarnos en Francia? ¡Es lo peor que nos puede pasar!"

Fuente: AFP