Un año con buenas y malas para los productores ovejeros

Como sucedió varias veces en la historia de la ovinocultura local, en 2020 uno de los dos rubros mejoró sus logros y en otro hubo una caída. Según se informó en una conferencia virtual organizada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), las exportaciones de carne ovina aumentaron –levemente– pero las de lana cayeron, en ese fuertemente.

El mercado lanero

Este año el mercado lanero tuvo seis meses de inactividad y eso se reflejó en una baja en la demanda y en los precios, destacó en la jornada la gerenta de Inteligencia de Mercados del SUL, María Paz Bottaro.

En enero-febrero de este año el valor de la lana uruguaya bajó un 24% respecto al mismo período de 2019, luego no hubo actividad en el mercado por varios meses y en octubre-noviembre bajó un 32%.

Se espera que tras los anuncios de poder vacunar contra el covid-19 la actividad repunte. Eso “genera buenas expectativas y creo que los próximos pronósticos van a mostrar buenas noticias”, comentó.

Entre enero y noviembre Uruguay exportó 3 millones de kilos de lana sucia, por US$ 16 millones, con una caída de 50% en valor en comparación con 2019.

También se vendieron 2,6 millones de kilos de lana lavada por US$ 15 millones, con un 60% menos que en el año anterior.

Y, finalmente, se exportaron 5,5 millones de kilos de lana peinada por US$ 44,5 millones, con un 57% menos de ingresos.

Bottaro aportó otros datos, entre ellos que la lana ocupa el 1% de la producción mundial de fibras, que ese porcentaje se refleja en el consumo –es el 1,2%– y que Uruguay produce el 1% de la lana que se hace a nivel mundial.

Australia y Nueva Zelanda, principales países laneros en el mundo, mostraron este año una tendencia a la baja en la producción, mientras que Uruguay se mantuvo igual que en 2019, dijo.

Otro dato expuesto fue que el stock ovino uruguayo se ha mantenido estable durante los últimos cinco años.

Estragos por la pandemia

El presidente del SUL, Miguel Sanguinetti, destacó que este año, a pesar de los impactos por la pandemia y de las bajas en los precios, el sector ha logrado concretar algunos negocios.

Enfatizó en que lo importante es colocar la producción y que si bien “la pandemia ha hecho estragos” en la comercialización, en los últimos meses las lanas finas que han salido al mercado se han vendido.

Sobre Europa, bloque consumidor de muchos productos de lana manufacturados, dijo que la demanda este año “fue muy mala”.

Otra historia: la carne ovina

Bottaro indicó que en el caso de los ingresos por exportaciones de carnes ovinas hubo una mejoría de 4% y que eso es consecuencia especialmente de una mayor participación de China entre los mercados. De parte del gigante asiático, tras el impacto en la producción de carne de cerdo por la fiebre porcina africana, hubo una mayor demanda por diferentes proteínas, entre ellas carne ovina.

El año cierra con una exportación de carne ovina uruguaya de 14 millones de kilos –peso carcasa– por US$ 62 millones. Los principales compradores fueron, además de China, Brasil y Canadá.

Para 2021 se proyecta que el consumo de carne ovina tenga un leve crecimiento, y eso trae buenas perspectivas.

Bottaro indicó que en Uruguay esta es una producción premium, de poco volumen y que se consume principalmente fuera de los hogares. La pandemia afectó el consumo, porque restaurantes y hoteles no tuvieron la misma llegada de público y porque “es una proteína cara y en momentos de menores ingresos se sustituye por otras de menor valor”, detalló.

En 2020 el precio del cordero uruguayo cayó 2,8% en los mercados internacionales, informó.

Sanguinetti mencionó que la faena de carne ovina en 2020 incluyó 890.000 lanares. “Son números nada malos, y el productor se da cuenta de que hay que tratar de preparar los ovinos. Creemos que la industria nos tiene que ayudar en ese sentido”, opinó.

Entre enero y noviembre la faena aumentó un 11% con respecto al año anterior y la categoría principal fue corderos.

Las actividades no pararon

La pandemia y el distanciamiento social afectaron muchas actividades presenciales y el SUL no se vio ajeno a eso. Romeo Volonté, gerente del secretariado, dijo durante el evento virtual que este “fue un año desafiante” en el que la mayoría de las actividades se hicieron de forma remota.

“La gran mayoría de nuestras actividades estaban pensadas para ser presenciales”, recordó y destacó la participación y aforo que tuvieron las convocatorias virtuales por las que se cambiaron las clásicas actividades.

Las capacitaciones fueron “actividades que nos impactaron”, dijo, y explicó que tomando todas las medidas necesarias el SUL realizó algunas escuelas de esquila durante este año.

Volonté hizo un reconocimiento especial a los esquiladores que viajaron este año, nuevamente a España, para trabajar en la zafra y recordó que durante las actividades de esquila de este año en Uruguay no se dio ni un contagio por covid - 19.

“No hubo ningún inconveniente para llevar a cabo esta actividad y nos satisface mucho”, comentó.

En los últimos 10 años el SUL trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en cursos de producción ovina, tejidos artesanales, esquila y sanidad, que se realizaron por un convenio firmado entre las instituciones. Por este convenio se capacitaron más de 8.000 personas en la última década. En 2019, se mencionó, se realizaron 70 cursos.

Dentro de la agenda 2020 de actividades del SUL, Volonté destacó la campaña “Vamos por más corderos”; el fortalecimiento del programa de acondicionamiento de lanas del SUL; el lanzamiento de la marca nacional Uruguay Wools y el proyecto SIRO, entre otras actividades.

Lo que se viene: el SIRO

El Sistema Integral del Rubro Ovino (SIRO), que estará disponible en 2021, permitirá digitalizar el proceso de esquila y acondicionamiento de lana, se podrá acceder al laboratorio de lanas del SUL y también denunciar ataques de perros y abigeatos.

Un mensaje de esperanza

Por último, Sanguinetti cerró su participación en la conferencia del SUL con un mensaje especial: “Con todos los desafíos somos optimistas, hay problemas, pero muchos de los que tiene la oveja los tiene la vaca. Sabemos la sequía que se está viviendo en el país. Creo que está todo dado para que pase esta pandemia y podamos hacer lo que queremos hacer, que es producir más ovinos, más lana, más fina y de más calidad, mejor acondicionada. Estamos en un momento complicado, pero las perspectivas no son malas y si nos ponemos el rubro ovino va a salir adelante, como lo ha hecho otras veces”.

El mensaje del ministro

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en la conferencia dijo que desde el gobierno hay “sobradas esperanzas” sobre este rubro.



Destacó que “este rubro afinca a la gente en el campo, porque necesita al pastor”.

“Estamos apoyando al sector, somos un ovejero más, convencidos de lo que la oveja tiene para darle a Uruguay”, afirmó.

Detalló que el rubro tiene tres limitantes que no le permiten desarrollarse con todo su potencial: abigeato, daños por jaurías y la mosca de la bichera.



Hablando del abigeato, puso énfasis en el trabajo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, y la participación de los productores rurales en coordinación ella.

Sobre la mosca de la bichera recordó el desarrollo del plan de erradicación que está en etapas finales y anunció que se espera presentarlo en el Parlamento antes de fin de año.

Por último, definió a los ataques de perros como un “flagelo que limitan la actividad” y destacó el plan piloto de control canino que se realiza en Florida.