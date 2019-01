Un ataque fuera de lugar

Como ya es tradición, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con su gabinete y con la bancada del Frente Amplio en la residencia de Suárez y Reyes para realizar un balance de 2018 y empezar a proyectar lo que viene

Esta vez la reunión fue el viernes 28 de diciembre. Lo peculiar, podría decirse que hasta alarmante, es el mensaje que trascendió y que levantó polémica en las últimas horas del año. Si bien se trató de un encuentro privado, se supo que el presidente mostró una postura muy crítica con las encuestas de opinión pública y se refirió en concreto a la última de Equipos Consultores.

Vázquez contó que cortó el contrato que Presidencia tenía con Equipos: la empresa le realizaba encuestas por encargo. Pero él dio instrucciones para que la consultora no siguiera luego del 15 de diciembre. “El 17 de diciembre me bajó cinco puntos (la aprobación). ¡Qué casualidad!”, ironizó, según informó El Observador.

Y cuestionó directamente a Ignacio Zuasnabar, director de Equipos: “Lo escuché al señor Zuasnabar muy suelto de cuerpo decir que por ahora el Frente tiene el 30%. Pero si sumamos el Partido Nacional que está ahí al lado y el Partido Colorado, que con Sanguinetti viene subiendo, tienen el 44%”.

Vázquez preguntó: “¿Dónde está que votan juntos? Pero, sin embargo, lo utilizan para generar en el subconsciente colectivo que esto ya está liquidado, que gana la oposición, el Partido Nacional y no hay más nada para hacer”.

Lo del presidente no fue una inocentada típica del 28 de diciembre. No, parece que lo dijo en serio. Sus acusaciones son injustas con Zuasnabar, que ha demostrado tener una trayectoria seria y profesional. Las encuestadoras se pueden equivocar (y de hecho eso pasó en la última elección con varias de ellas), pero de ahí a afirmar que hay algo orquestado para generar una sensación de que ganarán los blancos, hay un largo trecho.

No corresponde un ataque directo, y menos a la ética de Zuasnabar, aunque haya sido en una reunión interna cuyo contenido trascendió en forma pública. El presidente luce lejos del estilo sereno que lo caracterizó. Parece nervioso y comete un error grave. Ahora, si las encuestas no le dan bien al Frente Amplio algo de responsabilidad debe tener Vázquez, que está al frente de la tercera administración de la coalición de izquierda. Queda un año y poco para que el gobierno llegue a su fin y no hay un sello distintivo, grandes resultados ni demasiadas cosas para mostrar. Salvo la nueva planta de UPM, que en rigor aún es una inversión que no termina de concretarse. El escenario es muy diferente a su primer gobierno, donde hubo reformas y cambios estructurales, nadie lo puede negar.

¿Qué pasó, por ejemplo, con el Sistema de Cuidados, que –se suponía– iba a ser el buque insignia de su gestión? Poco se sabe, da la impresión que se ha ido desinflando.

Pero no solo no hay grandes logros, sino que muchos indicadores le dan mal al gobierno, y no hablamos de la imagen del presidente.

En seguridad están muy lejos de lograr bajar 30% los hurtos y rapiñas, tal como prometieron al inicio del gobierno. En contrapartida, las cifras de homicidios marcaron un récord en 2018: murió una persona cada 22 horas. Además, la economía se enlenteció y las cifras de desempleo no mejoran. Eso sin hablar de los problemas internos en el FA tras la demorada sanción al exvicepresidente Raúl Sendic en el plenario.

Quizás el presidente debería concentrarse en esos problemas y no buscar fantasmas ajenos.