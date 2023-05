“Un buen campeonato y una muy mala Copa”: el balance de Arias y lo que se viene en Peñarol

El técnico de Peñarol, Alfredo Arias, hizo un balance de la actuación de su equipo tras la finalización del Torneo Apertura este sábado luego del partido ante Wanderers y contó cómo será el receso y lo que buscan en materia de fichajes para el Clausura.

“Hace cuatro meses ahora que empezamos, creo que hemos hecho un buen campeonato, que era el objetivo”, dijo sobre el Apertura, del que fueron campeones en la penúltima fecha.

“Creo que hemos hecho una muy mala Copa, que era otro objetivo. Ahora tenemos que jugar los partidos que restan”, agregó, sobre la Copa Sudamericana, en la que van últimos en su grupos con tres derrotas en los primeros tres partidos.

Leo Carreño

El festejo de Peñarol

El DT no identificó un partido como el mejor en este período. “Los partidos no son tan lineales. No hay partidos que me gustaron todo y otros que no me gustaron todo. A veces pasan por momentos: si hizo el gol el rival, si no lo hizo, si te quedaste con uno menos…”, señaló

“El campeonato en sí a mí me ha gustado porque lo teníamos que ganar y lo ganamos”, destacó.

El receso y los refuerzos para Peñarol

Consultado sobre cómo iba a trabajar en el receso por la actividad local hasta el comienzo del Intermedio en junio, que tendrá en el medio un partido de Copa Sudamericana ante Millonarios, destacó que “el tiempo es lo más valioso”.

Leo Carreño

Peñarol empató con Wanderers

“Tratamos de aprovecharlo cuando llegamos y nos pusimos a entrenar con el plantel que teníamos, sabiendo que iban a venir refuerzos, pero teníamos que saber qué teníamos”, dijo sobre sus primeros entrenamientos cuando asumió a fines del año pasado.

“En definitiva, terminamos jugando con esos jugadores, la mayor cantidad de minutos lo han jugado los jugadores que estaban. Y han ganado el campeonato”, agregó.

Sobre los refuerzos para el Clausura no dio nombres ni posiciones pero sí contó lo que busca.

“Seguramente en la conversación que tenemos diaria con Pablo (Bengoechea) siempre estamos esbozando alguna idea. La idea es que no nos pase lo que nos ha pasado. Que tengamos, debido a la discontinuidad o al campeonato mundial o a jugadores que llegaron, no tenerlos como los queríamos haber tenido”.