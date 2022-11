Un inversor uruguayo es la opción para reflotar la planta de Envidrio

El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, declaró este lunes que surgió un inversor uruguayo interesado en reflotar la planta de Evidrio, que lleva tres años sin producción en Uruguay y tiene una deuda millonaria con el Estado.

"Estamos en negociaciones con un inversor uruguayo a los efectos de poder reflotar la industria del vidrio en el país. Hasta ahora, las únicas ofertas que habían llegado era para comprar la planta, desmontarla, y llevársela del país. Esa no es la prioridad del gobierno", dijo Fernández al periodista Leonardo Sarro.

El jerarca indicó que la intención del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Ambiente es darle "circularidad" al vidrio para poder "reciclar" y "producir" en Uruguay. "En esto estamos para agotar todas las instancias posibles y que en los próximos días podamos tener novedades para que el vidrio, seguramente en 2023, pueda tener producción en este país", declaró.

El pasado 29 de agosto, durante una licitación judicial, no hubo interesados y el llamado para la venta en bloque de la planta quedó desierto. La base para adquirir la unidad productiva era de US$ 7,3 millones (US$ 6 millones más IVA), de la cual el 50% debía desembolsarse en efectivo.

Fernández indicó si esa alternativa avanza, el gobierno seguramente no pueda recuperar más del 5%-10% del total invertido durante las anteriores administraciones de gobierno en ese proyecto.

En diciembre de 2019 Envidrio dejó de producir por la incapacidad de hacer frente a sus acreedores. Mantenía deudas por aproximadamente US$ 50 millones. Algunos de sus acreedores eran el Fondo para el Desarrollo (Fondes e Inacoop), el banco Bandes, UTE, BPS y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).