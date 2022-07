Un jerarca confundió a Alfie con "el economista Talvi" y Lacalle bromeó

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, José Luis Puig, pidió disculpas por el furcio que cometió durante una actividad oficial cuando confundió al economista Isaac Alfie con Ernesto Talvi, también economista pero excanciller de la República.

Al explicar que no daría detalles sobre uno de los aspectos, dijo: "No quiero entrar en esto porque en esto va a entrar el economista Talvi". Y no tardó en enmendar: "Alfie, Alfie. Perdón, perdón, perdón. Perdón Lito".

El presidente Luis Lacalle Pou respondió al instante haciendo mención a un "candidato" y luego, en su discurso, bromeó con los asistentes acerca de que "nos equivocamos de nombre".

Alfie también bromeó cuando tomó la palabra: “Buenas tardes (...) Al economista no sé cómo nombrarlo, a José Luis", expresó.

Fue durante la presentación del Plan Nacional de Infraestructura Vial 2020-2025, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Anexo de la Torre Ejecutiva.