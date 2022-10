Un periodista se emocionó durante una entrevista a Leo Messi y se largó a llorar

El periodista argentino Pablo Giralt, de Directv, se emocionó durante una entrevista que le realizó a Leo Messi y se largó a llorar delante del futbolista.

"Tengo una profunda admiración por vos. Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto. El sueño de mi vida era hacer una charla mano a mano con Messi. De alguien que lo quiere, que lo admira y que ha tenido la suerte de acompañarlo. Para mí eso es muy importante poder lograr eso. Gracias a la generosidad de Leo y a su padre", expresó el periodista.

Messi se sorprendió, se tiró hacia atrás en el sillón, le agradeció y señaló: "A mi también me emociona poder llegar así a las personas, se que hay personas en Argentina y en el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico. Y me conocen a través de las entrevistas, de las pantallas y también soy un agradecido por el cariño que conseguí", dijo la Pulga.