Un Solo Uruguay advierte sobre problemas disimulados por los altos precios que logran los productos

Disimulados por un buen momento de precios por la mayoría de los productos que Uruguay exporta, persisten dificultades de competitividad en el sector agropecuario, reflexionó a El Observador Marcelo Nougué –vocero de Un Solo Uruguay– en la previa de un nuevo encuentro que el movimiento realizará en Durazno, como ha sido constante desde 2018, cada 23 de enero.

“Cuando uno mira hoy al Uruguay agropecuario es como ver el Uruguay agropecuario de 2012 y 2013, es ver a todo el mundo con viento en la camiseta por los precios internacionales de los commodities, pero eso es algo que vuelve a enmascarar bastante varios problemas que siguen sin ser resueltos”.

Consultado sobre cuáles son esos problemas, citó que hay tres que destacan notoriamente: una suba “brutal” en los precios de los insumos; los costos del Estado que siguen sin ser los adecuados; y de nuevo un atraso cambiario.

“Los precios internacionales, que para casi todos los productos están altos y en algunos casos hasta siguen mejorando, están disimulando esos y otros problemas”, afirmó.

En ese escenario, remarcó, hay dos dudas “enormes” dijo: “¿Cuánto va a durar ese panorama de precios y qué va a pasar cuando los precios finalmente bajen?”.

Nougué dijo que no debería ser una novedad la realidad que establece que una vez que los precios por los productos que Uruguay exporta bajen no van a bajar automáticamente los costos, generándose un nuevo escenario adverso que es en el que “hacen percha un montón de productores”.

El vocero de USU destacó que la lechería es un sector en el que los precios internacionales han mejorado y siguen avanzando, pero sin que eso sea trasladado del modo necesario a los productores, tanto que tras una nueva suba de valores (esta semana) las gremiales decidieron pedirle una reunión urgente al directorio de Conaprole –el encuentro sucederá en la próxima semana– para pedirle que les paguen más por la leche que remiten.

Otro tema que Nougué señaló como “sin solución” es el del Instituto Nacional de Colonización (INC). “En el directorio hay tres integrantes que ya fueron parte del INC, en otro rol pero fueron parte, el hoy presidente (Julio) Cardozo, (Andrés) Berterreche y (Rodrigo) Herrero, entonces no hay cambios en las políticas de Colonización”.

A nivel global, consideró al insistir sobre su preocupación, “no tenemos aún una proyección de modelo de desarrollo para los distintos sectores, nos preocupa ver que está todo demasiado parado arriba de los buenos precios internacionales”.

Por eso, concluyó, “tenemos la misma sensación de 2012 y 2013, uno habla de todos estos temas y como el momento es bueno a uno lo miran con cara rara, pero ya pasó que el productor lamentablemente tuvo un golpazo cuando el panorama internacional cambió”.

El encuentro de USU se hará este domingo 23 en un predio de la Sociedad Rural de Durazno (SRD), en la localidad Santa Bernardina, estando previsto que sobre el final haya una suerte de “cabildo” para analizar la realidad del país, no solo la agropecuaria.