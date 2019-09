Un Solo Uruguay cuestionó que el gobierno no toma en serio sus reclamos

Entre fardos de paja, caballos, camiones, tractores y pancartas que acusaban al gobierno y a todo el sistema político sobre la existencia de una "crisis" en el agro, el movimiento Un Solo Uruguay se concentró este jueves frente al Palacio Legislativo y dejó una placa conmemorativa en una de las plazoletas de avenida del Libertador para que el día que quedara para la posteridad el día que los productores rurales fueron a “morir en la capital” con sus reclamos.

“Hoy nos movilizamos en Montevideo porque parece que si las cosas no pasan acá, no pasan en el país. Hasta para reclamar morimos en la capital”, leyó Guillermo Franchi de la proclama que hizo el movimiento y a la que le siguió una movilización hacia la Torre Ejecutiva en la que tuvo que intervenir la policía.

La concentración transcurría con normalidad desde temprano en la mañana hasta que el Ministerio del Interior notificó a la organización que no iban a poder conducir tractores por avenida del Libertador, como tenían previsto, para llegar a la Plaza Independencia. “Vamos a avanzar igual”, gritó un manifestante. Como si las cientas de personas concentradas lo hubieran escuchado, su profecía se cumplió.

Cerca de la hora 14 varios tractores se arrimaron hasta esa avenida y se toparon con patrulleros. Durante algunos minutos se enfrentaron con la policía, algunos manteniendo la calma y otros a los gritos. Finalmente, el vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, avisó que estaba habilitando el paso por la calle Colombia y tractores y camiones dieron la vuelta para seguir marchando.

Al igual que en las dos concentraciones anteriores, en enero de 2018 y de 2019 en Durazno, la de Montevideo se centró en reclamos de productores sobre la situación del agro que, según dicen, no da para más. “En varias concentraciones y actos multitudinarios intentamos mostrarle que muchos uruguayos viven preocupados por el rumbo que ha tomado el país. ¿Qué obtuvimos a cambio? Veinte meses de escuchar que no vamos tan mal, que todo es cuestión de fe y de esperanza y que estamos mejor que en el momento de una de las peores crisis que vivió el país en su historia reciente”, leyó Franchi.

Camilo dos Santos

El movimiento respondió a las críticas de que se trata de una organización que responde a la oposición política y aseguró que solo son “oposición de todos los que no entiendan que los gobernantes son simples administradores de nuestro país y no los dueños de nuestro destino”.

En las primeras filas lo escuchaban el candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, diputado nacionalista Jorge Gandini y el senador suplente del Partido Nacional Sebastián Da Silva. Manini dijo a la prensa que participó del acto porque para su partido político “es fundamental el sentir del campo”. “Nosotros le damos una particular importancia al interior. Vengo a escuchar los reclamos de la gente del campo. Los distintos sectores que hoy están pasando serios problemas son muy importantes. Queremos escuchar cuáles son sus planteos, sus inquietudes y problemas”, sostuvo.

Gandini, en tanto, manifestó a El Observador que, como en ocasiones anteriores, acudir a la movilización implicaba “escuchar lo que expresa muchísima gente que trabaja para levantar el país”. “No tenemos grandes diferencias más allá de que nos dan palo porque somos políticos. Pero en el fondo estamos muy de acuerdo”, dijo. Da Silva, por su parte, dijo que compartía todo lo dicho en la proclama y se tratan de reclamos que “ve todos los días y que probablemente no sean comprendidos en la capital”.

Natalia Gold

Si bien el movimiento centró sus críticas en la gestión del gobierno actual, no fue ajeno a que en menos de dos meses habrá elecciones nacionales. “Necesitamos escuchar por parte de los candidatos si seguiremos siendo los estafados, los que pagamos los impuestos, pero no tenemos mucho a cambio, los que pagamos el IVA, IRPF, IASS, y tantos otros impuestos y tasas, pero no tenemos seguridad, ni educación pública de calidad, ni caminos, ni rutas, ni infraestructura básica”, indicaba.

El vocero de Un Solo Uruguay, Nougué, declaró a El Observador que prefirieron cortar la actividad por unos meses para que “los políticos dijeran qué era lo que tenían pensado hacer”. “La realidad es que la situación ha empeorado muchísimo desde enero de 2018 y vemos un gobierno totalmente omiso, que no toma medidas. Vinimos a plantear que tienen que seguir trabajando en estos seis meses”, sostuvo.

Nougué señaló que están trabajando en el armado de un documento comparativo de todos los programas de gobierno de los candidatos porque no quieren “basarse en declaraciones en los medios sino en lo que está escrito en el papel”. Unas 50 personas se están dedicando a leer los documentos programáticos de los partidos y el objetivo es hacerlo público a fines de setiembre.

Camilo dos Santos

La proclama señalaba que “apoyando el reclamo está el termómetro infalible de la temperatura de la actividad económica y productiva”. “Hoy los únicos sectores que andan bien son los vinculados a la celulosa y a las nuevas tecnologías”, leyó Franchi y un manifestante gritó desde lejos: “Y a la marihuana”. Su grito se ganó risas y aplausos.

La concentración terminó una vez que representantes del movimiento destaparon la placa que quedó en una plaza frente al Parlamento y con una fila de decenas de caballos que empezaron a andar con manifestantes encima por avenida del Libertador. Si bien el plan original de sumar tractores se truncó, lograron llegar a la Plaza Independencia y finalizar un nuevo acto frente a la Torre Ejecutiva.

Benech: "Diagnóstico equivocado"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech dijo que discrepa con el diagnóstico que hace Un Sólo Uruguay. "Dicen que estamos en una crisis más dura que la del 2002, yo discrepo (...) Hay gente que tiene alguna dificultad, por supuesto. Estamos en un país caro, por supuesto pero la situación de hoy no tiene nada que ver con la de 2002".

"Se habían hecho anuncios de que no se sembraba más soja. Mire lo que pasó: con el esfuerzo de los productores, de los que venden insumos, también del sector financiero se volvió a sembrar la misma superficie se tuvo una excelente cosecha y a pesar de que los precios están bajos la gente pudo pagar sus cuentas y sigue pedaleando", dijo y pidió que "se valore bien la situación de Uruguay y sino que se mire el entorno".

Si bien dijo que no puede "hacer una lectura" de la movilización porque estuvo todo en la rural del Prado, señaló que es un país democrático y que "las movilizaciones se pueden hacer" aunque aclaró: "Estamos en campaña electoral todos. No hay uruguayo que no tenga su corazoncito en un partido político".

Consultado sobre si recibirá a los representantes del movimiento, Benech afirmó que él recibe a todo el que se le pide pero el trabajo lo hace con la institucionalidad reconocida y reseñó que ha mantenido reuniones con las asociaciones del rubro agropecuario.