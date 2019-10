Jorge Fossati, el experimentado técnico de River Plate, lo dijo durante la conferencia: “No es fácil hacerle tres goles a Nacional. No recuerdo cuánto hace que no se los hacen y no debe hacer poco tiempo”. Es verdad, la última vez que el tricolor recibió tres goles fue el 20 de abril en la décima fecha del Apertura, cuando empató 4-4 con Fénix en el Capurro. Era el séptimo partido que dirigía Álvaro Gutiérrez después de reemplazar a Eduardo Domínguez. Pasaron 23 encuentros oficiales para que el arco tricolor fuera sacudido tantas veces. Luego de aquel cotejo frente a Fénix, perdió el puesto Esteban Conde. El partido de este jueves en el Saroldi, en el que River le ganó 3-1, es un toque de alerta para el líder de la Anual y del Clausura, que sumaba más de 500 minutos sin recibir goles.

Uno de los puntos destacados del líder del campeonato es su seguridad defensiva. Este jueves, la solidez que había logrado construir Gutiérrez se derrumbó como un castillo de naipes. River Plate se la tiró dos veces en 15 minutos. Primero fue un centro de Adrián Leites que Juan Manuel Olivera cabeceó a la red y después Luis Urruti que recibió la pelota de Olivera al borde del área y remató cruzado para vencer a Luis Mejía..

Leo Carreño

Nacional no agarraba la pelota en la mitad de la cancha y los defensores sucumbían frente a la presión de los darseneros. Ninguno de los integrantes de la línea de cuatro final se fue del Prado con puntaje positivo. Felipe Carvalho falló en reiteradas ocasiones, tampoco Guzmán Corujo estuvo seguro, la zona de Guillermo Cotugno fue también vulnerada y Matías Viña repitió un partido con indecisiones como el que tuvo el sábado contra Cerro.

Solo Rafa García, que se metía en el fondo, logró con coberturas exactas cortar in extremis los avances de Urruti y de Olivera. Pero cuando Gutiérrez cambió el sistema en el segundo tiempo y armó una línea de tres con García como líbero, sufrió ante la habilidad de Urruti y de Leites; éste se la pisó dos veces en el área antes de marcar el tercer gol de River. Un gol para poner en un cuadro.

Las pocas veces que Nacional se acercó a Gastón Olveira en los primeros 25 minutos, fue por fallos en la salida de los locales. En ese lapso no encontró los caminos hacia el arco y obligó en más de una oportunidad a tirar la pelota hacia atrás, buscando una nueva jugada. Sobre la media hora de juego fue Gonzalo Castro quien empezó a manejar a su equipo y a generar oportunidades. Así llegó el gol del descuento con un toque sutil de Gonzalo Bergessio que abrió una puerta a la esperanza. Fue la única vez que el argentino logró zafar de la pegajosa marca de los zagueros. En cambio, el que nunca apareció en el partido fue Brian Ocampo, ni por derecha ni por izquierda.

Leo Carreño

El tercer gol convertido por Leites desinfló las ganas de Nacional, que empezó el segundo tiempo con dos remates de Felipe Carballo. Gutiérrez apostó a los cambios, pero el único que intentó algo diferente y que elaboró juego de peligro cerca del área de River fue Pablo García. Extraño caso el de este jugador que llegó desde River argentino, que nunca fue titular en Nacional, pero las veces que ingresó mostró un interesante desempeño, como para que lo tengan más en cuenta. Después, ni Santiago Rodríguez ni Thiago Vecino le dieron resultado.

Nacional falló en la contención y fue superado con facilidad en la última zona. River, que hizo un gran partido, con jugadores de alto vuelo (los zagueros, Leites, Olivera…), lo superó de principio a fin. No es para alarmarse, pero sí un toque de alerta para Gutiérrez.

La ficha

River Plate: Gastón Oliveira (6), Gonzalo Viera (7), Horacio Salaberry (6), Joaquín Fernández (7); Nicolás Rodríguez (6), Maximiliano Calzada (6), Sebastián Píriz (6), Adrián Leites (8), Joaquín Piquerez (7); Luis Urruti (7), Juan Manuel Olivera (8). DT: Jorge Fossati. Suplentes: Juan Francisco Tinaglini, Agustin Ale, Facundo Ospitaleche, Juan Pablo Plada, Gabriel Leyes, Mathías Alonso y Matías Arezo.

Nacional: Luis Mejía (4); Guillermo Cotugno (4), Guzmán Corujo (4), Felipe Carvalho (4), Matías Viña (4); Felipe Carballo (4), Rafael García (5), Gabriel Neves (4); Brian Ocampo (3), Gonzalo Bergessio (5) y Gonzalo Castro (6). DT: Álvaro Gutiérrez. Suplentes: Sergio Rochet, Mathías Cardacio, Pablo Barrientos, Pablo García, Sebastián Fernández, Thiago Vecino y Sebastián Rodríguez.

Cambios en River Plate: 61' Matías Arezo (4) x L. Urruti, 66' Juan Pablo Plada x J. Piquerez y 80' Mathías Alonso x J. M. Olivera

Cambios en Nacional: 59' Santiago Rodríguez (4) x B. Ocampo y 64' Thiago Vecino (4) x R. García y Pablo García (6) x G. Castro

Estadio: Parque Saroldi

Juez: Esteban Ostojich

Goles: 7' J. M. Olivera (RP), 15' L. Urruti (RP), 35' G. Bergessio (N), 60' A. Leites (RP)

Amarillas: R. García (N), G. Viera (RP), J. Fernández (RP), Maximiliano Calzada (RP), M. Arezo (RP), G. Bergessio (N), G. Neves (N)