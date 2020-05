Un uruguayo y una argentina entre la música y las explosiones de la Bogotá de los 90

El Caribe estuvo lejos de los noventa de Ana Katz y Pablo Stoll. De un lado y del otro del Río de la Plata, la década para esta realizadora argentina de 44 años y el cineasta uruguayo de 45 no estuvo enmarcada por los húmedos calores colombianos, las montañas veteadas de verde de Bogotá, o los estruendos de los atentados que se colaban entre las pausas de la vida. No hubo nada de eso y aun así la conexión apareció. Cuando el proyecto de Ruido Capital se coló en sus respectivos horizontes, ambos sintieron la cercanía y se sumaron, aun sin saber si eventualmente se concretaría o no. Y pasó porque en medio de esos guiones que contaban la historia de un grupito de preadolescentes de la capital colombiana en la última década del milenio, encontraron ecos conocidos: el del casete rebobinado con una lapicera, el de las disquerías, el VHS ajustando la señal, el de MTV, el de los estertores de la última generación analógica del Planeta Tierra.