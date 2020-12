Una apuesta que dio éxitos a Nacional: es el mejor equipo del fútbol femenino

Nacional volvió a gritar campeón en el fútbol femenino al conquistar el título del Campeonato Uruguayo 2020 Torneo Rexona el pasado fin de semana y levantar un trofeo que no conquistaban desde 2011.

Además, las tricolores cortaron una racha de tres campeonatos de su eterno rival, Peñarol, que en esta temporada finalizó en la segunda ubicación de la tabla.

El nuevo título de Nacional, el quinto en su historial, se da en el marco de un proceso de profesionalización que lleva adelante el club con su fútbol femenino, que comenzó con los cargos de entrenadores, preparadores físicos y asistentes deportivos de todas sus categorías, en la que también en este año se consagraron en sub 19.

Además, en este complicado 2020, el club dio el paso histórico para que cinco jugadoras de su plantel principal, y luego otras seis, firmaran sus primeros contratos como futbolistas profesionales, un hito que quieren extender a todo el primer equipo en el 2021.

“Por suerte terminamos un año redondito, muy contentos y muy conformes, y sobre todo pudiendo terminar, ya que muchas cosas quedaron truncas en el fútbol y el femenino por suerte pudo finalizar”, dijo a Referi Javier Noble, el coordinador del fútbol femenino de los albos, cuyo cargo responde al manager deportivo Iván Alonso y al secretario técnico, Jorge Giordano, hoy también técnico interino del primer equipo masculino.

Las claves

Nacional logró el título femenino de manera invicta, ganando primero la fase regular de 10 equipos con 25 puntos en la tabla, y luego la fase final, con los mejores cinco, con 12 puntos, al ganar los cuatro partidos y cerrar una segunda ronda perfecta.

De los 13 partidos de la temporada, solo dejó puntos en un empate. En total, marcaron 68 goles y solo le hicieron siete, siendo su goleadora la juvenil Esperanza Pizarro, figura de la selección, con 19 tantos.

Además, la sub 19 también se quedó con el campeonato.

Al explicar las claves de los logros, Noble mencionó los ejes que el femenino tricolor sigue desde el año pasado, cuando se definieron tres líneas para fortalecer esa rama.

El primero es el de las condiciones de trabajo y entrenamiento, las que han tenido un “mejoramiento permanente”, dijo.

“Coincidió con que la gerencia deportiva, con Alonso y Giordano, entendió que era bueno y lo más conveniente el retorno del fútbol femenino al área profesional el fútbol”, señaló.

Noble recordó que el femenino a nivel administrativo hasta el año pasado estaba ubicado entre los deportes anexos del club.

“En diciembre de 2019 empezamos a pasar el retorno del fútbol femenino al área profesional y eso generó automáticamente un mejoramiento inmediato de condiciones, canchas exclusivas para el fútbol femenino en Los Céspedes, vestuario exclusivo para las chicas, indumentaria diaria para entrenar que se entregaba y devolvía como pasa con los varones”, señaló, al contar que las jugadoras pasaron a practicar de la misma forma que los varones desde Séptima a Primera

“Eso generó un avance enorme en las condiciones de entrenamiento y de trabajo”, destacó.

Otra de las líneas en las que se trabajó fue en la profesionalización del entorno del fútbol femenino, en lo que refiere a los cuerpos técnicos e integrantes de los staffs, algo que comenzó en 2019 y que en este 2020 “se potenció bastante”, dijo Noble.

Todos los entrenadores tienen licencia Pro y todos han dirigido en Primera división en equipos profesionales, tanto Gustavo Pérez (técnico de sub 16) como Diego Testas (técnico de Primera división y sub 19).

“La única forma de profesionalizar un entorno es contar con gente que traiga esa perspectiva profesional”, dijo el coordinador.

Para Noble, la experiencia de dirigir equipos a nivel profesional genera formas de trabajo, dedicación e intensidad que a nivel amateur no se experimentan jamás. “Y eso, si no lo conocés, es muy difícil poder arrastrar a toda un área, o toda la expectativa de formación de trabajo, para jugadoras que no lo conocen o no lo han vivido”.

En esa línea, se instaló una sanidad en Los Céspedes a cargo de la médica Amalia Romero, quien también trabaja con los varones y es responsable específicamente del área femenina, además de contar con una kinesióloga exclusiva, Mayra Jakimczuk, para las jugadoras.

Cuál es el perfil que buscan

Además, los tres planteles, sub 16, sub 19 y Primera, cuentan con entrenadoras de arqueras y colaboradoras en cada cuerpo técnico.

El otro punto clave fue el de la selección de jugadoras. “Claramente hubo una renovación importante en el plantel, incorporando jugadoras de las condiciones que entendíamos”, dijo Noble.

Entre las futbolistas que se sumaron este año estuvieron Esperanza Pizarro, goleadora histórica y figura de las selecciones juveniles, y también Valentina Morales, quien había emigrado a jugar en España pero regresó al país por la pandemia.

“En todas las categorías buscamos un perfil adecuado al de jugador que busca el club, no solo en la mujer”, explicó Noble. “Nacional tiene definidos parámetros para el perfil de futbolista que ingresa al club, que tiene que ver con condiciones físicas, técnicas, pero sobre todo con ciertos valores”.

“No es solamente jugar bien, sino también de que manera entendés el deporte, la vida y la actividad de una deportista que quiere ser profesional en esto o dedicarse con bastante exclusividad”, dijo el coordinador del fútbol femenino tricolor, que en todas sus categorías AUF cuenta con unas 75 jugadoras y que podría sumar 25 más si el año que viene se incluye a la sub 14.

Esa categoría fue campeona a nivel infantil, otra área del club que recibe apoyo del femenino, si bien no están en la misma dependencia.

En la sub 12, la entrenadora es Valeria Colman, capitana de Primera, en un plan que busca insertar a las jugadoras en formadoras.

Volviendo a las categorías AUF, el plantel principal y la sub 19 entrenan todos los días en Los Céspedes en horario matutino, mientras que la sub 16 lo hace por la tarde.

El fútbol femenino heredó el antiguo gimnasio de la Primera masculina y cuenta con la cancha 5 como su campo de entrenamiento.

Además, una vez por semana tienen trabajos con Gabriel Gutiérrez, el psicólogo del primer equipo.

Con esa estructura que ya da frutos, el fútbol femenino de Nacional quiere seguir con su profesionalización y el plan para 2021 es que todas las jugadoras del plantel principal tengan su contrato, lo que sería otro logro de las tricolores y deja de ser una utopía.