Una ballena, cuatro lobos marinos y 80 pingüinos aparecieron muertos en Maldonado: "No tenemos idea qué es lo que está pasando"

Aparecieron este miércoles en la costa de Maldonado unos 34 pingüinos muertos y atrapados en una red de pesca deportiva, además de otros 50 en la arena, 4 lobos marinos y una ballena de “al menos” 18 metros de largo.

El hallazgo se dio en la playa de Las Carolinas, según consignó Subrayado y confirmó El Observador basado en Richard Tesore, director de la ONG SOS Rescate Fauna Marina.

Tesore no supo precisar la causa detrás de la muerte de los animales, pero detalló que “están apareciendo animales muertos hace, por lo menos, 15 días”. Según indicó, el agua “está muy fría, por debajo de 8 °C”, por lo que los animales “están en la costa”; sin embargo, no cree que sea esta la causa, ya que “una ballena no tiene problemas con el frío”.

“Efectivamente no tenemos idea de qué es lo que está pasando”, puntualizó.

Asimismo, el director de la ONG dijo que “no es normal” que aparezca “tanta cantidad” de animales muertos sobre la costa. En este sentido, mencionó que las personas se han comunicado con SOS Fauna Marina desde “toda la costa” y notifican por tortugas, delfines, lobos marinos y la ballena que se registró hoy.

Tesore dijo que se llevaron algunos de los pingüinos para realizar la necropsia y averiguar la causa de muerte. En tanto, aseguró que se comunicará con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que es el organismo competente.