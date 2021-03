Una buena: luego de ocho meses sin jugar en Primera y dos operaciones, Vecino volvió en Inter

Luego de más de ocho meses sin jugar en el primer equipo de Internazionale de Milán, este domingo se produjo el regreso de Matías Vecino al fútbol principal en la victoria de visitante por 2-1 ante Torino por la Serie A que los mantiene en el liderazgo de la misma.

Vecino ingresó a los 88 minutos en sustitución del delantero argentino Lautaro Martínez quien fue el que hizo el gol de la victoria en Turín.

Como informó Referí, el volante había regresado de a poco a las canchas y luego de 203 días el pasado 28 de enero jugando con la Reserva de Internazionale de Milán, y en ese caso lo hizo con un gol en el triunfo por 3-1 ante Genoa.

El uruguayo se sometió en julio a una operación de los meniscos de una rodilla que le demandó muchísimo más tiempo del necesario para retornar a las canchas, por lo que debió operarse nuevamente.

En noviembre, en nota con Referí, había hablado de las complicaciones que había tenido y que esperaba el retorno para enero, cosa que se dio, aunque en la Reserva.

Lo de este domingo fue distinto, ya que regresó a las canchas con sus compañeros habituales. Había estado otros cinco encuentros a la orden, pero no le habían dado la chance de entrar.

El regreso de Vecino se dio justo en el partido que su técnico, Antonio Conte, se encontraba suspendido, por lo que quien lo hizo ingresar fue su ayudante técnico, Christian Stellini.

La página web de Internazionale de Milán resaltó la vuelta de Matías Vecino, bajo el título "El regreso de Vecino: 'Ahora estoy bien, qué lindo jugar y ganar'".

"Regresó al campo y acompañó una victoria, una alegría importante para el volante uruguayo: "Ahora estoy bien y estoy muy contento de volver a jugar, pero sobre todo por la victoria. No estuve en el campo de juego, fue un período muy largo y difícil, pero necesitaba romper el hielo y volver a sentir estos sentimientos que solo tienes cuando juegas'"

Vecino agregó a Inter TV: "No fue fácil: cuando no juegas durante mucho tiempo y tienes dos cirugías, luchas. Ahora, sin embargo, me siento al 100% y estoy listo para ayudar al equipo que lo está haciendo bien".

Además, indicó que "este ha sido un partido en el que hemos sufrido un poco más de lo habitual, pero estos son los retos importantes para ganar el campeonato: en los últimos años quizás no hubiéramos ganado un partido como el de hoy (el domingo), el haber traído a casa los tres puntos marca la diferencia".

"Estoy a disposición: hay muchos jugadores, lo importante es estar preparados. Estamos luchando por algo importante y es bueno ayudar al equipo", dijo Vecino.