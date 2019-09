Una frase de Antonio Banderas que motivará tu día

Es un actor español reconocido, ha sido el protagonista de numerosas películas. Este año ganó un premio en el festival de Cannes a la mejor interpretación masculina. Además es productor y director. En el último tiempo el actor decidió emprender con una línea de perfumes, la cual es fabricada por su propia empresa y que elabora más de 60 tipos de fragancias.

Antonio Banderas ha hecho hincapié en entrevistas sobre la diferencia que percibe entre norteamericanos y españoles a la hora de emprender.

“Se hace país con gente que se la juega”, dijo hace un tiempo en una entrevista a El Hormiguero, un programa de televisión español.

“Hubo una encuestas en unas universidades, creo que fue en Andalucía, y se les preguntaba qué querían hacer cuando salieran y el 75% de los estudiantes querían ser funcionarios. Esa misma encuesta se había hecho en Estados Unidos y el 75% querían ser emprendedores. Es decir, dueños de sus propias vidas. Querían tener un idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse a por ella. Y así surgen los Facebook y los Google. Con ese espíritu”, dijo Banderas en la entrevista. Agregó en tanto que con “un 75% de la gente que quiere ser funcionario no se hace país”.

En este sentido, Banderas insistió que una de las cosas que intenta transmitir a los más jóvenes es que todos los sueños que se propongan pueden ser hacerse realidad. “El darse cuenta que las cosas se pueden conseguir, de que no hay sueños imposibles (...) si yo lo he conseguido, cualquier lo puede hacer. Se trata de trabajar y de soñar muy fuerte”, amplió. Sin embargo, comentó que el costo de esto es tener la capacidad de sacrificio e irse “al lugar, empeñarte y trabajar y levantarte siempre. Esto los americanos lo tienen clarísimo, no existe un fracaso total”.

Contó que en una de las fiestas organizadas por Hollywood después de una ceremonia de los premios Oscar, había una persona sentada a un par de metros que se acercó para felicitarlo por una de sus películas. Se trataba del fundador de Uber. En ese momento, el actor entabló una conversación con Travis Kalanick y una de las cosas que destacó de esa charla fue la cantidad de veces que fracasó a la hora de tratar de impulsar la compañía de transporte. “Y me dijo ´yo me he caído y me he caído y me he vuelto a levantar´ y de alguna manera vi en él, el espíritu americano”, comentó el actor.