Una frase de Carlitos Páez para motivar tu lunes

En 1972 un avión de la Fuera Aérea uruguaya que trasladaba al equipo de rugby Old Christians, se estrelló a más de 4.200 metros de altura mientras cruzaba la cordillera de los Andes. En esa aeronave viajaban 44 pasajeros y solo 16 sobrevivieron, entre ellos Carlitos Páez, que en ese entonces tenía 18 años. Su historia ha recorrido el mundo y es inspiración para muchos, incluso varias empresas se sustentan en su historia para impulsar el desarrollo personal y liderazgo.

En entrevista con El Economista de México, Páez recordó que el grupo se mantuvo con vida 72 días y que vivieron situaciones extremas, desde pasar frío y hambre hasta recurrir a la antropofagia (comer tejidos humanos), y que, al igual que ellos, las empresas viven situaciones extremas.

"Fue la actitud la que nos sacó de los Andes, la que nos hizo trabajar en equipo, no tanto por ser un equipo de rugby, sino porque creo que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Pero también se necesita humildad, porque la arrogancia rompe la armonía", dijo.

Páez cuenta que la historia cambió a raíz de una mala noticia, en el día 10 luego del accidente, cuando supo que no los buscarían más. “Recibí una noticia por radio de que no nos buscaban más, de que iban a venir a buscar nuestros restos en febrero, cuando llegaran los deshielos”.

En ese momento, las 16 personas sabían que su vida estaba en sus manos y no en las de los demás, y lo mismo sucede en las empresas: el éxito o fracaso de una compañía está en sus decisiones y en cómo se enfrenta al día a día. “En la vida siempre hay que pelear por algo, no hay que pensar mucho, hay que hacer cosas”,y mencionó que, si algo cambiaría de esa experiencia, sería tomar acciones antes, no esperar al décimo día.

El hijo del reconocido pintor y escultor Carlos Páez Vilaró también se refirió a las decisiones equivocadas que tomaron para lograr salvarse. "La decisión que tomamos para salir fue equivocada, pero como lo hicimos con tanta pasión no importó, llegamos a la civilización, es eso de lo que se trata, no de historias perfectas sino historias con actitud y perseverancia”, resumió.