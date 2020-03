Una lista de libros recomendados para que el encierro de estos días se haga más fácil

Los restos del día

Este libro no es nuevo. En realidad, es bastante viejo, porque se publicó en 1989. Sin embargo, esta cuarentena nos ha dado la posibilidad de revisitar o descubrir esos autores universales que hoy son claves en la literatura del mundo, como el caso de Kazuo Ishiguro, Premio Nobel y autor de esta novela (Anagrama, $490). El británico de origen japonés construyó el diario de un mayordomo que relata su vida en una gran mansión de la campiña inglesa bajo las órdenes de un lord distinguido. Sin embargo, no todo reluce: el mayordomo –Stevens– comienza a recordar ciertos episodios de su señor que lo van a incomodar y hacer cuestionar un montón de cosas. Porque no lo dijimos: el libro su ubica temporalmente antes, durante y después de la segunda guerra mundial, y el patrón de Stevens tiene una creciente simpatía por un grupo de alemanes a los que les gusta utilizar el recientemente creado título de nazis. Los restos del día es una novela maravillosa que además ahora tiene nueva apariencia, dado que Anagrama la reeditó como parte de su colección 50º aniversario. Vale la pena meterse en sus páginas.

Patria

Los días de encierro pueden ser también una buena oportunidad para abrir ese libro que, por su extensión, dejamos para atrás. Patria (Tusquets, $900) puede ser uno de esos casos, porque sus más de 800 páginas pueden llegar a amedrentar y repeler en esos días en los que tenemos poco tiempo para leer. Ahora, sin embargo, esta historia familiar, dura, tierna y trascendental, resurge como una posibilidad maravillosa. Enclavada en el corazón del País Vasco y situada históricamente sobre el fin de la guerra emprendida por los etarras, dos familias amigas se dividen tras un hecho trágico. Los nacionalismos y radicalismos afloran y en medio de una ola de odio que parece querer llevarse todo por delante, ambas proles deberán aprender a acomodarse a los tiempos. Esta excepcional historia del español Fernando Aramburu fue adaptada a una serie de televisión por HBO, y se estrenará en mayo. Así que ahí tienen otra excusa más para empezarlo.

Trilogía El Señor de los Anillos

Estos días son una buena oportunidad para meterse con esos clásicos que uno tiene pendientes desde hace años, o también para revisitar esas historias imprescindibles. Por ejemplo, la épica trilogía de J.R.R. Tolkien, que está disponible para leer en la Biblioteca País del Plan Ceibal. Tres libros largos, pero tan cautivantes como esenciales. La historia es conocida: el maligno Sauron fabricó un anillo que otorga poderes sobrehumanos, pero lo perdió. Siglos después, esa joya está en manos de un hobbit llamado Frodo, que junto a un variopinto grupo de héroes que representan a todas las razas buenas de la Tierra Media, debe emprender un viaje lleno de peligros y aventuras para destruirlo, antes que Sauron lo recupere y conquiste el mundo. Sí, las novelas son más densas que las películas, pero el universo creado por Tolkien y el tono majestuoso con el que todo está contado la convierten en una obra atractiva. Y por si se queda con ganas de más, las tres películas están en Netflix.

Luciérnagas en frascos

La argentina Mercedes Romero es algo así como una poeta viral. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, acumula 175 mil seguidores. A ella pertenece este libro en el que cada poema es también una reflexión millennial sobre la vida, el crecimiento, el amor, las relaciones de pareja, la amistad y la nostalgia por una infancia que cada vez va quedando más lejos y ya es claro que no vuelve, por lo tanto se idealiza. Son reflexivos pero también despojados, accesibles y universales. Son apuntes sobre los golpes y genialidades de la vida, con toques de ironía y también idealismo. Este es el segundo libro de poemas de Romero (Hojas del sur, $ 650), exponente de un género que en los últimos años sumó nuevas voces en la región.

Las chicas

El año pasado el nombre de Charles Manson y los horrores cometidos en California en 1969 se mencionaron hasta el hartazgo. Es que se cumplieron 50 años de aquella fecha que quebró a Estados Unidos y gran parte de la cultura occidental en dos y dijo bien fuerte: acá las cosas van a cambiar. Sin embargo, hay uno de los títulos ambientados en esa época del que se habló bastante poco. Las chicas (Anagrama, $ 790), fue escrito por la talentosa Emma Cline y publicado en 2016. La novela cuenta las idas y vueltas de Evie, una adolescente insegura que se ve seducida por un grupo de chicas hippies que deambulan por su barrio en el verano del 69. Una de ellas la invita a sumarse a su clan, y en un acto de rebeldía Evie termina sumergida en un espiral de drogas psicodélicas, amor libre y manipulación mental. Un libro "elegante e inteligente", en palabras de los críticos de la revista The New Yorker, ideal para descubrir y devorar el fin de semana.

Americanah

Chimamanda Ngozi Adichie es una de las narradoras más claras y sugerentes de su tiempo. Nació en 1977 en Nigeria y a los 19 años consiguió una beca para estudiar literatura creativa en Estados Unidos. Desde entonces, su carrera es imparable. Americanah (Literatura Random House, $ 690) es una de sus historias. La novela está situada en la Nigeria militarizada de 1990 y la protagonizan dos adolescentes, Ifemelu y Obinze. Ambos se enamoran perdidamente y sueñan, desde el continente más olvidado de todos, con viajar a Estados Unidos, vivir en Brooklyn y ser una pareja exitosa. La vida toma sus propias decisiones y sus caminos se separan, y cuando finalmente se vuelven a cruzar en el lugar donde siempre quisieron vivir, se dan cuenta que su color de piel es más importante de lo que parecía en África. La novela fue ganadora del National Book Critics Circle Award en 2014 y seleccionada por los ciudadanos de Nueva York como el mejor libro de la ciudad en 2017.

¿Cómo llegar a los libros?

El acceso a las lecturas, ahora que gran parte de las librerías ha preferido cerrar, es más limitado. Sin embargo, hay algunas opciones que pueden ayudarlo y que, además, lo pueden acercar a más libros. La Biblioteca País de Plan Ceibal es la mejor opción si no tiene problemas para leer de manera digital . Allí solo alcanza con registrarse e inmediatamente puede acceder a un catálogo impresionante de títulos uruguayos y extranjeros.

También hay muchas librerías y editoriales que están haciendo entregas a domicilio sin cobrar el envío. Casa Editorial HUM / Estuario Editora es uno de los que tomó esa medida. Se puede pedir cualquier libro de su gran catálogo de autores nacionales al 092658381. La librería montevideana Bonhomía cerró sus puertas pero mantiene su servicio de entregas a domicilio en todo el país, al que se accede llamando al 2708 1792 o al 099205819. En ese mismo plan está la librería El Castillo vagabundo, que hace entregas en Montevideo y cuyo teléfono es 2413 4320. Escaramuza también mantiene su servicio de entregas sin costo a todo el país, llamando al 2401 3475 o a través de su web. Y Pocitos Libros es otra alternativa, a la que se accede llamando al 2709 4603.