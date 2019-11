Una mirada al fútbol desde el video análisis de 2'20" de Twitter

Exfutbolista, apasionado por el juego de la pelota y por contar lo que ve en una cancha, hace seis años y como un simple aficionado de Twitter, Juan Génova, decidió comenzar a volcar en redes sociales lo que descubre en los partidos de fútbol.

Un día se encontró con un mensaje del entrenador de Lanús, Jorge Almirón, quien le agradecía por el análisis de video que realizó del equipo que fue vicecampeón de la Libertadores 2017. Poco después, Diego Latorre, el periodista argentino comentaba los tuits del uruguayo y lo arrobaba. Y de pronto, hablaba de táctica con el exjugador y actual comentarista de Fox Sports.

En el último clásico, el de Intermedio, dibujó tácticamente aciertos y debilidades de los grandes.

Para finalizar: Carballo llegando a zona de definición y Neves rematando de afuera del área. Jugaron un montón. pic.twitter.com/z7a8zduDpk — Juan Génova (@JuanGenova980) September 3, 2019

A los pocos días realizaba un seguimiento de Cristhian Oliva, quien empieza a transformarse en figura en Cagliari, de Diego Polenta, de Brian Rodríguez.

“Fui un autodidacta, que me inicié en el video análisis y aproveché todo el conocimiento de fútbol, de entender el juego, para volcarlo en Twitter”, explica Génova.

“Veo diferentes momentos de lo que puedo sacar de una jugada o sobre el comportamiento de un futbolista. Entonces si me gustó un jugador, le hago un seguimiento de 2’20”, que es lo que me permite Twitter”, explica antes de ingresar en detalles de su último video de Michel Araújo, el futbolista de Racing. “Después que subí ese análisis me encontré con muchas menciones de hinchas que arrobaban al video con mensajes al presidente de Nacional y de Peñarol, porque lo querían para el club. También me escribió el Michel para agradecerme”, explicó.

Mirá todo lo que hizo @MichelArau20 frente a Peñarol. Jugó un montón. Hace mucho que sigo a este chico. Tiene 23 años. La pelota siempre al 10. https://t.co/A9Qr8fZu3e — Juan Génova (@JuanGenova980) October 18, 2019

Su conocimiento del fútbol lo adquirió entre Novena y Cuarta de Nacional, en los dos años que jugó en la selección sub 17 de Víctor Púa y Jorge Franco, en donde fue compañero de Chevanton, Diego Pérez, Omar Pouso y Martín Ligüera, en Cuarta y Primera de Rentistas, en el fútbol del ascenso con Boston River y Oriental de La Paz, y en un pasaje que tuvo a los 28 años en los torneos regionales de Córdoba y Málaga.

De cara al clásico de este fin de semana, estima que será “un partido rico desde lo táctico”, y puntualizó: “Nacional realizaría el mismo planteamiento que le valió el 3-0 del Intermedio. Peñarol cambia el 4-2-3-1 por el 4-1-4-1. En ese posible escenario, de tácticas espejo, será fundamental el jugador que quede libre. En Peñarol Gargano, en Nacional García. El que va a salir ganando por características de futbolistas es Peñarol con Gargano, pero lo que puede hacer Gutiérrez es que Bergessio pueda tomar esa marca, algo que es difícil por el desgaste para un delantero de su edad, o hacer un cambio y emparejar Neves-Gargano, Carballo-De los Santos, Rafa García se adelanta y toma al Cebolla. Eso tiene que ver con el planteamiento y dependerá de si Nacional sale a apretar arriba o a esperar. Con Peñarol sucedería algo similar con Xisco haciendo el desgaste”.

Lo publiqué en un tuit al finalizar el partido, con el ingreso de Carballo en el 11 inicial, Nacional generó superioridad numérica por el centro del campo: 3 vs 2. Cuando el doble 5 de Peñarol presionaba, quedaban espacios a sus espaldas: pasó en el primer gol. (1/2) pic.twitter.com/Cr2sVouHUo — Juan Génova (@JuanGenova980) September 3, 2019

Además, comentó que en las transiciones ve mejor a Peñarol “por la velocidad por banda con Pellistri y Canobbio”. De Nacional destaca la experiencia de Castro y las diagonales de Zunino.

En torno a la pelota quieta, dijo que está igualada. “Los dos tienen cinco futbolistas que van siempre a cabecear. Los dos centrales, Bergessio, Zunino y el lateral que juegue (Palito o Méndez) en el caso de Nacional, y Peñarol con los dos centrales, Xisco, Cebolla y estimo que Trindade”, subrayó.