Una mirada profunda a la MLS: no todo lo que brilla es oro; el desbalance económico y el poder del gol

En un mercado que ha crecido de manera exponencial en los últimos años a partir de la contratación de figuras de renombre, a los equipos de la principal liga de Estados Unidos aún les queda camino para recorrer para equipararse a nivel continental con los mexicanos.

Fútbol abierto, de transiciones veloces, sin peaje en el medio de la cancha. A primera vista, la Major League Soccer (MLS) ofrece un torneo muy atractivo, pero si se lo rasca un poco se puede apreciar que los equipos son bastante desbalanceados y que las fortalezas ofensivas son muy superiores a las defensivas.

¿Por qué? La estructura salarial del torneo lo explica en buena medida.

Desde el arribo de David Beckham en 2007 para jugar en Los Angeles Galaxy se creó la regla del jugador franquicia.

Los sueldos de los planteles los paga la propia MLS con un tope que en caso de ser excedido debe ser costeado por el propietario de cada club.

Solo un monto prefijado del salario del jugador franquicia está incluido dentro del tope salarial.

El 2010 se aprobó la inclusión de un segundo jugador franquicia y en 2014, opcionalmente, un tercero.

Como en todo deporte en Estados Unidos, las organizaciones persiguen dos nortes: brindar espectáculo y lograr sustentabilidad económica.

Por eso es que cuando se apunta a contratar jugadores franquicias se optan por grandes figuras para la faz ofensiva.

Esto ha llevado como efecto consiguiente a que se descuiden las estructuras defensivas de los equipos.

Y así es como se ven esos partidos donde no se cobra peaje en el medio de la cancha y donde se anotan muchos goles jugando a muy alta velocidad.

Los planteles pueden tener hasta un número de 30 jugadores. Hasta los 20, el tope salarial es de US$ 4.900.000.

Este monto se puede distribuir como cada club lo disponga siendo US$ 612.500 el salario máximo por jugador. Ese es el monto mínimo que la liga le paga a cada jugador franquicia. El salario mínimo, por su parte, es de US$ 81.375.

El único jugador uruguayo que es franquicia en su equipo es el ex Nacional, Juventud, Fénix y Peñarol, Lucas Cavallini, quien defiende a Vancouver Whitecaps, uno de los tres equipos canadienses que tiene el certamen.

También fueron jugadores franquicia Nicolás Lodeiro en 2016 en Seattle Sounders, Diego Rossi –quien picó en punta este año en la tabla de goleadores– en 2018 en Los Angeles FC, Brian Rodríguez el año pasado en el mismo club, Thomás Chacón también el año pasado en Minnesota y Mauricio Pereyra en Orlando City.

Esta temporada solo Chicago Fire optó por tener tres jugadores franquicia. La mayoría tiene uno y algunos no tienen ninguno.

Pero de los 26 jugadores franquicia del certamen solamente uno tiene neto corte defensivo y se desempeña como volante: el keniata Victor Wanyama quien llegó a Montreal Impact tras jugar tres temporadas en Southampton y cuatro en Tottenham.

El resto son volantes ofensivos, delanteros de área y fundamentalmente punteros. No hay un golero ni un lateral y ningún zaguero central en esta selecta lista.

Lo que sí hay son jugadores de elite que emigran en su edad ideal a este mercado en expansión.

La MLS ha dejado de ser una liga de retiro para estrellas de renombre para convertirse en un centro de atracción de talentos jóvenes que ven en Estados Unidos un mercado paralelo al europeo.

La partida tras 2019 de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Bastian Schweinsteiger hace que ahora los Cristian Pavón, Brian Rodríguez, Carlos Vela y Chicharito Hernández sean los grandes focos de atracción.

LA CIFRA

12 futbolistas uruguayos presenta esta temporada la MLS: Brian Rodríguez, Diego Rossi y Francisco Ginella en Los Angeles FC, Nicolás Acevedo en New York City FC, José Aja y Thomás Chacón en Minnesota United, Nicolás Lodeiro en el campeón defensor Seattle Sounders, Mauricio Pereyra en Orlando City, Manuel Castro en Atlanta United, Diego Silva en Real Salt Lake City, Nicolás Mezquida en Colorado Rapids y Diego Fagúndez en New England Revolution.

LOS MEJORES PAGOS

CHICHARITO HERNÁNDEZ A LA CABEZA

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández es el jugador mejor pago de la MLS con un salario anual de US$ 7,2 millones. Lo sigue el estadounidense Michael Bradley, ex Roma, con US$ 6 millones. Otro estadounidense cierra el top 3: Jozy Altidore con US$ 4,9 millones por temporada. El mexicano Carlos Vela percibe US$ 4,5 millones mientras que el español Alejandro Pozuelo tiene un salario anual de US$ 3,8 millones. El único uruguayo en el top 20 es Nicolás Lodeiro con US$ 2 millones al año siendo el 13° mejor pago de la MLS.

EL DRAFT

PASAJE DE LA UNIVERSIDAD

Así como existe el sistema de jugadores franquicia al estilo NBA y otros grandes deportes de Estados Unidos, la MLS contempla el sistema del draft que en 2020 llegó a 21 ediciones. A través del mismo se integran a los equipos jugadores provenientes de las universidades, tanto locales como extranjeros. El número 1 de esta temporada fue Robbien Robinson que se unió a Inter de Miami que dirige Diego Alonso.

LOS EQUIPOS