Uno por uno de Uruguay contra Brasil: Maxi Araújo y Darwin desnivelantes, Nández enorme y varios a gran nivel

La selección uruguaya le ganó 2-0 a Brasil en partido correspondiente a la cuarta fecha de las Eliminatorias. Este es el uno por uno de los celestes que tuvieron rendimientos individuales excepcionales.

Sergio Rochet 6: Le cerró muy bien el arco a Vinicius en un contragolpe que fue mal cortado por el árbitro. Tuvo una salida de mediana distancia con los pies que no fue del todo precisa pero que no le generó riesgo. No le pateraron al arco en los primeros 45'. En el segundo tiempo ligó en el tiro libre de Rodrygo (palo) y resolvió con aplomo un balón llovido en el área con buen golpe de puño. Sólido.

Pablo Porciúncula / AFP

Rochet le cerró el arco a Vinicius: el juez había anulado todo

Nahitan Nández 8: Le ganó tres mano a mano a Vinicius. Excelente defensa en el primer tiempo. Generó amarilla a Rodrygo al anticiparlo sobre el final recibiendo una dura falta. Llegó físicamente con lo justo, pero dejó más de lo que tenía. Cada vez que los brasileños se le tiraron con todo encima, se levantó y evitó pantomimas y pedidos de amarillas. Esencia de fútbol uruguayo. Correctamente amonesto a los 56' por falta a Vini. Se fue extenuado y ya sin resistencia física ni muscular a los 67'. Partidazo.

Leonardo Carreño

Nahitan Nández, dueño de la banda

Ronald Araujo 7: Amonestado en forma temprana por dura entrada de atrás. Una buena conducción con pelotazo largo que Darwin Núñez estuvo cerca de explotar. Muy fuerte en la defensa de su zona y en los cuerpo a cuerpo. En el complemento controló a Richarlison y dominó el área con firmeza, fiereza y solidez. Las sacó de todas las formas posibles. Muro.

Pablo Porciúncula / AFP

Ronald Araujo con todo ante Neymar

Sebastián Cáceres 6: Controló su sector y aportó pase en salida. Firme tarea a lo largo de 90 minutos de juego. Se va afianzando como zaguero titular de la selección uruguaya. Y lo hace muy bien.

Mathías Olivera 6: Con 45 minutos justificó su titularidad en detrimento de Joaquín Piquerez. Potente para pasar al ataque. Inició la jugada del gol. Muy firme para controlar su sector en los segundos 45'. Todoterreno.

Pablo Porciúncula / AFP

Mathías Olivera contra Vinicius Jr.

Federico Valverde 6: Partido de más equilibrio que de protagonismo. Incidió poco en el armado, no tuvo espacio para sus galopadas ni espacios para su pegada. Colaboró en defensa. En el segundo tiempo, a la salida de un córner, probó por primera vez de afuera del área, demasiado alto. Tuvo la gran virtud de que el partido no le pidió jugar de área a área (box to box) sino de aportar orden, recuperación y buen toque. No brilló. Pero fue una pieza de equipo muy importante.

Pablo Porciúncula / AFP

Federico Valverde en salida

Manuel Ugarte 7: Falló en la jugada que el árbitro no concedió ley de ventaja tras dura falta de Darwin Núñez. Perdió el medio en acción donde Casemiro tuvo mucho campo para avanzar. Cometió falta peligrosa a los 34'. Debió ser amonestado a los 36' por innecesaria falta a Vinicius. Alternó esos errores con buenos pases en salida, un despeje clave en centro de pelota quieta de Neymar y alguna intercepción en líneas de pase rivales. Mejoró sustancialmente en el complemento donde se hundió entre los zagueros, se desentendió de salir a presionar a campo rival, ofreció contención y también le puso toda su calidad de buen pie para pasar en salida. De menos a más. A mucho más.

Pablo Porciúncula / AFP

Gabriel Jesús sucumbe ante Manuel Ugarte

Nicolás De La Cruz 7: El más adelantado de los volantes a la hora de salir a presionar a los brasileños contra su campo. Se ofreció siempre a jugar pero ingresó poco en los circuitos del equipo, por la presencia de Casemiro y Bruno Guimaraes en el medio rival. Metió un tiro libre que se fue afuera en el arranque del complemento. Levantó su nivel en ese segundo tiempo porque la pelota pasó más por sus pies. Al mismo tiempo, trabajó mucho en la recuperación. Le sacó amarilla a Casemiro a los 71' y a Gabriel Jesús a los 82'. Metió el segundo a los 76' con un gran pase de Darwin donde puso toda la calidad de su pie para definir. El mejor del segundo tiempo.

Eitan Abramovich / AFP

De La Cruz marcando a Neymar

Facundo Pellistri 5: Escasa participación. Intentó un solo desborde con gran movimiento, pero la cancha le quedó corta y se fue afuera en el primer tiempo. En el complemento tampoco desniveló pero hizo un trabajo táctico de banda y cobertura de espacios muy destacable.

Eitan Abramovich / AFP

Facundo Pellisitri contra Carlos Augusto

Darwin Núñez 8: Salió a presionar con gran ambición liderando la primera línea defensiva de Uruguay. Amonestado por dura patada a Rodrygo. Autor de un golazo. Salió del área para descargar de espaldas y giró a alta velocidad frenando a tiempo para marcar el pase y anotar de palomita. En el segundo tiempo tuvo, al igual que en el cierre del primer período, una escapada a campo abierto por izquierda. Pero no estuvo preciso en el pase. Sin embargo, toda su jerarquía volvió a aflorar en la jugada del segundo gol donde recibió un lateral entre Casemiro, Marquinhos y Magalhaes y con un giro impactante asistió a De La Cruz para el 2-0. Determinante.

Eitan Abramovich / AFP

El festejo de Darwin Núñez

Maximiliano Araújo 9: El más inquietante en el inicio del partido y desnivelante en la jugada del 1-0 con notable desborde ante Marquinhos al que eludió y lo aguantó dos veces con potrero. Asistencia perfecta para Darwin. En el segundo tiempo retrocedió, colaboró mucho en la marca y cuando recuperó salió en forma explosiva de contragolpe. Picante, valiente y decisivo.

Leonardo Carreño

Maxi Araújo

Bruno Méndez: Entró a jugar de lateral en lugar de Nández. Y entró muy bien. Presionó arriba con gran intensidad y defendió el área por arriba y por abajo con gran determinación.

Matías Vecino: Entró muy bien, tonificó la contención del medio y salió a presionar con criterio. Escasos minutos de calidad, como contra Colombia.

Joaquín Piquerez: Pasó dos veces al ataque. En una se cayó solo y en la otra la cruzó y quedó corta. Pero entró, como volante, muy enchufado.

Matías Viña: Entró como lateral para cerrar el resultado.