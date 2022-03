Uruguay-Chile, de duelos calientes a pura patada a partido de guante blanco

Uruguay viajará este lunes a la hora 10.00 rumbo a Chile donde el martes a la hora 20.30 se medirá con la selección local por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Será un partido muy especial para ambos equipos. Uruguay ya está clasificado tras ganarle el jueves 1-0 a Perú en el Centenario, mientras que Chile está a obligado a ganar y a cruzar los dedos porque tiene a Perú y Colombia por encima en su aspiración de quedar quinto y llegar al repechaje.

Uruguay tiene como objetivo terminar en el tercer lugar y superar en la tabla a Ecuador que recibe a Argentina, clasificada con luz igual que Brasil.

Pero los celestes deben cuidar el rubro disciplinario: una expulsión implica una suspensión que se deberá cumplir en el Mundial.

Las amarillas, en cambio, se borran al terminar esta Eliminatoria, aún para los jugadores que en la última fecha acumulen su segunda amonestación.

Diego Alonso no podrá contar con Facundo Pellistri, que ante Perú acumuló su segunda amarilla, Mathías Olivera por una molestia muscular y Matías Vecino porque las autoridades sanitarias de Chile no habilitan su ingreso por haber dado positivo de covid-19 el martes de la semana pasada y su resultado negativo no tiene más de 72 horas de antigüedad con respecto a su fecha de arribo a Santiago.

El hecho de que Uruguay ya esté clasificado, que no tenga nada en juego y que todavía deba cuidarse de no recibir rojas, hacen que en la previa el partido tenga un aire extraño.

Chile se juega todo porque así está la tabla de posiciones.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 42 16 13 3 0 36 5 Argentina 38 16 11 5 0 26 7 Ecuador 25 17 7 5 5 26 18 Uruguay 25 17 7 4 6 20 22 Perú 21 17 6 3 8 17 22 Colombia 20 17 4 8 5 19 19 Chile 19 17 5 4 8 19 24 Paraguay 16 17 3 7 7 12 24 Bolivia 15 17 4 3 10 23 38 Venezuela 10 17 3 1 13 14 33

El equipo de Martín Lasarte necesita ganar, que Colombia no le gane a Venezuela y que Perú pierda o empate con Paraguay.

Así se jugará la fecha:

18ª fecha Partidos Sede 29 de marzo Perú-Paraguay Lima 29 de marzo Venezuela-Colombia Caracas 29 de marzo Bolivia-Brasil La Paz 29 de marzo Chile-Uruguay Santiago 29 de marzo Ecuador-Argentina Quito

Ese aire extraño que tendrá el partido contrasta con el clima caliente que rodeó a algunos Uruguay-Chile en el pasado.

El último gran pico de tensión se vivió en cuartos de final de la Copa América 2015, en Santiago.

Antes de ese partido, tras el debut triunfal de Uruguay ante Jamaica, Egidio Arévalo Ríos declaró: "Todos los chilenos apoyan más a los otros, no nos quieren. No sé por qué. Esperemos a ver si ganan algo para ver si se calman un poco".

El partido transcurría con un claro dominio de terreno y balón del Chile de Jorge Sampaoli, pero con Uruguay controlando el juego en defensa y llegando por vía directa para generar las opciones más claras de atacar. Fue entonces cuando el zaguero Gonzalo Jara intercambió palabras con Edinson Cavani y le introdujo un dedo en el ano.

El Matador, que en los días previos había sido sacudido por la noticia de que su padre había tenido un accidente de tránsito en el que falleció una persona, reaccionó tocándole la cara a su rival quien se tiró al piso como si lo hubieran golpeado. El juez Sandro Ricci lo expulsó.

Sobre el final, cuando Chile ya ganaba 1-0 con gol de Mauricio Isla, Jorge Fucile vio segunda amarilla tras una acción defensiva y Tabárez, quien entendió que no hubo falta en la incidencia, también terminó expulsado por el árbitro brasileño.

Cinco meses después, ambas selecciones volvieron a verse las caras por Eliminatorias en un Centenario que se llenó de bote a bote. El aroma a revancha se olfateaba a la legua y Uruguay jugó un partido muy compenetrado para golear 3-0 a pesar de la ausencia de Luis Suárez, quien seguía cumpliendo su sanción por la mordida a Giorgio Chiellini en Brasil 2014.

Diego Godín, Álvaro Pereira y Martín Cáceres marcaron los goles. Cavani saludó a Jara en el saludo previo, sin rencores, pero la hinchada de Uruguay tuvo al zaguero chileno entre ceja y ceja. La celeste logró un triunfo muy festejado.

Ese triunfo inapelable aquietó las aguas entre ambas selecciones y cuando a mediados de 2018 Arturo Vidal se convirtió en jugador de Barcelona, trabó una gran amistad con Luis Suárez, al punto que ambos se convirtieron en el clan más cercano al dueño del vestuario y del club, Lionel Messi.

Esa amistad marcó el clima del último partido jugado en el Arena Pantanal de la tórrida Cuiabá. Suárez empató el marcador a la salida de un córner en el golpeó la pierna de Vidal que terminó impulsando el balón dentro del arco. Al final, ambos quedaron comentando la incidencia al borde del campo de juego, se abrazaron e intercambiaron camisetas, algo que hicieron muchos otros jugadores.

Antes del duelo de la Copa América, en noviembre de 2014, ambas selecciones habían jugado un amistoso en el estadio de Colo Colo. Uruguay ganó de atrás 2-1 con goles de Diego Rolan y Álvaro González.

Como los hinchas habían cantado "ole, ole", cuando Chile se imponía 1-0 con gol de Alexis Sánchez, el Tata González festejó su gol de una manera muy particular: se golpeó el escudo ante los hinchas de Chile y les hizo un "cuatro" con los dedos, por los títulos mundiales de Uruguay.

Cuando a Uruguay lo dirigía Juan Ramón Carrasco, la celeste también tuvo un duelo muy caliente contra Chile, en el Centenario, por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

Años después, Javier Chevantón confesó que fue él quien comenzó la reyerta al pegarle en el túnel de salida al defensor Rafael Olarra: "Arrancó en el video, el día antes. Estábamos mirando un partido de Chile. En un sillón estaban el Chino (Álvaro Recoba) y Martín Ligüera y atrás yo y Carlitos Bueno. En el video aparece Rafael Olarra, un defensor que en aquel momento jugaba en Independiente y ¡pah! ¿Viste cuándo ves a uno que no te cae bien para nada? Entonces le digo a Carlitos Bueno: 'Está para pegarle' Y el Chino dice: 'Le doy € 300 al que le pegue en el túnel'. En realidad estaba bromeando. En ese entonces se salia por el mismo túnel y yo fui el último en salir gritando 'Vamo' Uruguay, vamo' Uruguay' y con el codo los iba tocando a los chilenos. Cuando llegué a Olarra me empujó y cuando me empujó le pegué".

También fueron calientes los duelos cuando el uruguayo Nelson Acosta dirigió a Chile y lo llevó al Mundial de Francia 1998.

Cuando ambas selecciones se enfrentaron en Santiago, en noviembre de 1996, Paolo Montero le pegó una patada descalificadora a Francisco Cornejo, pero increíblemente el ecuatoriano Ángel Marcelo Guevara ni siquiera lo amonestó. Chile ganó 1-0 y esa derrota le costó el puesto a Héctor "Pichón" Núñez que había sacado campeón de América a Uruguay en 1995.

Tabárez también la pasó muy mal en Santiago cuando era entrenador de Boca Juniors que fue eliminado por Colo Colo en un partido donde los jugadores xeneizes se pelearon con periodistas y policías que atacaron con sus perros a los jugadores.

A Tabárez le partieron la cara con una máquina de fotos.

En la década de 1980, jugar en Santiago con la presencia de la policía de la dictadura de Augusto Pinochet y un público hostil que tiraba todo tipo de proyectiles a la cancha, era toda una complicación.

Los partidos de Uruguay de la Copa América de 1983 y el de las Eliminatorias para México 1986 son recordados por esos climas de guerra.

El primero de esos partidos fue un festival de patadas. Como muestra de las asperezas de entonces, Walter "El Indio" Olivera le bajó un diente de un codazo al centrodelantero de Chile Óscar Arriaza.

La final de la Copa América de 1987 fue una auténtica cacería de la defensa chilena a los jugadores uruguayos, principalmente a Enzo Francescoli quien terminó reaccionando con un cabezazo y vio la roja.

En 1975, por la Copa Juan Pinto Durán, Uruguay le ganó 3-1 a Chile en Santa Laura. El partido terminó con 19 expulsados tras una batalla campal. Porque así eran los Chile-Uruguay...

Un solo triunfo celeste

Por Eliminatorias, Uruguay jugó ocho veces contra Chile de visitante, siempre en el Estadio Nacional, de las que perdió cuatro, empató tres y solo ganó una, en el camino hacia Corea-Japón 2002 con un gol en contra.

Fecha Resultado Goles 13/7/1969 0-0 24/3/1985 Chile 2-0 Hugo Rubio, Jorge Aravena 12/11/1996 Chile 1-0 Marcelo Salas 24/4/2001 Uruguay 1-0 Ítalo Díaz en contra 26/3/2005 1-1 Milovan Mirosevic; Mario Regueiro 1/4/2009 0-0 26/3/2013 Chile 2-0 Esteban Paredes, Eduardo Vargas 15/11/2016 Chile 3-1 Eduardo Vargas, Alexis Sánchez; Edinson Cavani

El total de las estadísticas, por toda competición, son netamente favorables a Uruguay con 45 triunfos, 19 empates y 18 derrotas.