Uruguay debuta ante Noruega en el Mundial sub 20

La selección uruguaya sub 20 comenzará este viernes su recorrido en el grupo C del Mundial de la categoría que arrancó el jueves en Polonia, enfrentando a su similar de Noruega en Lodz.

Los escandinavos anotaron 22 goles en los seis partidos de clasificación en el Europeo sub 19 donde anotaron 12 tantos más. Cuentan con un centrodelantero al estilo Tore-Andre Flo: un 1,91 m zurdo llamado Erling Braut Haalland, que juega en Salzburgo de Austria, es zurdo y tiene muy buena pegada.

También destaca en el mediocampo un volante encarador de buen pase, Eman Markovic, quien milita en Zrinjski Mostar de Bosnia.

En defensa, el lateral izquierdo es potente para marcar y proyectarse al ataque. Se llama John Kitolano y defiende a Wolverhampton de Inglaterra.

Es decir que Uruguay no se encontrará a un rival accesible. Ronald Araújo, por su estatura, deberá tener estricto cuidado del delantero centro rival y tanto los demás defensores como el doble cinco necesitarán estar muy concentrados para contener e iniciar los ataques con claridad.

El probable equipo de Gustavo Ferreyra –conforme a lo dispuesto en los amistosos previos contra Senegal y Estados Unidos– arrancará con Franco Israel, Ezequiel Busquets, Araújo, Bruno Méndez, Maximiliano Araújo; Francisco Ginella, Juan Manuel Sanabria; Santiago Rodríguez, Thomás Chacón, Brian Rodríguez; Darwin Núñez.

“Ya estoy bien, es decisión del entrenador si me pone o no. Ya está todo bien, con mucha confianza, entreno a la par del grupo y me siento bien”, le dijo a Sport 890 el jueves Nicolás Schiappacasse, delantero de Parma que se lesionó antes del Mundial y que ya estuvo en el equipo que logró el cuarto puesto en Corea del Sur 2017.

“La idea que nos pide Gustavo (Ferreyra) no cambia mucho, es parecida a la de Fabián (Coito), pero ahora hay muchos jugadores de buen pie, apostamos más a la velocidad, al juego. Tenemos mucho juego, mucha rapidez con Brian y Santiago Rodríguez porque nos dan bastante salida por las bandas”, agregó.

Coito clasificó al equipo y luego se fue a dirigir a la selección mayor de Honduras. La sub integra el grupo de Uruguay y debuta a la hora 13 con Nueva Zelanda.

Debutar con buen pie es siempre clave. Uruguay fue cuarto en 2017 y quiere más este año.