Uruguay en los Juegos Olímpicos: el judoca Mikael Aprahamian es el octavo clasificado

El judoca Mikael Aprahamian se convirtió este martes en el octavo clasificado de Uruguay para los Juegos Olímpicos de Tokio que comenzarán el próximo 23 de julio.

El uruguayo logró su clasificación a través de la cuota otorgada por el ranking continental, tal como lo hizo su hermano Pablo Aprahamian para Río 2016 y Juan Romero para Londres 2012.

Para eso, Aprahamian se instaló hace ya varios años en Valencia, España, y viajó a competir por varias partes del mundo sumando para ese ranking donde compitió por una plaza junto con varios deportistas de otros países de la región que en sus respectivas categorías también perseguían el mismo objetivo.

Aprahamian, en la categoría -81 kilos, logró sus puntos más importantes para el ranking panamericano al ganar las medallas de bronce de los Open de Dakar de 2020 y 2021, la plata en el Open de Guayaquil en 2020 (este año fue por esa presea o por el oro pero debió conformarse con el bronce), el oro en el Open de Yaounde en 2020, el bronce en el Open de Córdoba 2018 y también un par de combates que ganó en el Grand Slam de Antalya.

Sin embargo, el miércoles 9 de junio se jugaba una muy buena chance de sumar unidades en el Mundial que se disputó en Budapest y perdió en su primer combate, por ippon, contra el canadiense Ettienne Briand.

"Ya ahora es muy complicado. En el Open de Guayaquil gané bronce pero necesitaba el oro para sumar puntos y en el Mundial venía haciendo una buena pelea, la tenía controlada pero me ganó", dijo entonces a Referí viendo que la chance de clasificación se le había quedado muy alejada.

El cierre del ranking se esperaba para el cierre del fin de semana, pero la Federación se tomó unos cuantos días de más para armar su ranking definitivo.

Este martes fue divulgada la clasificación y Aprahamian figuró como "clasificado por cuota continental".

El ranking donde Aprahamian figura clasificado

"Pensé que iban a cambiar cosas en el ranking que no cambiaron, logré mantener mi posición, ya hice la consulta a la Federación Internacional y me dijeron que estoy clasificado. Ya mandaron los resultados, los cambios que se registraron no me afectaron y ya está. No sabés los nervios que he pasado", confesó a Referí.

"Ya estoy entrenando en lo físico nuevamente porque mi cuerpo no puede parar, solo paré dos días y no estuve haciendo judo para descansar un poco la cabeza", agregó.

Formalmente lo único que falta ahora es que la Federación Internacional le comunique al Comité Olímpico Uruguayo la clasificación del deportista.

Pablo y Mikael Aprahamian

Aprahamian será el quinto judoca en competir por Uruguay en Juegos Olímpicos después de Jorge Steffano en Barcelona 1992 y Atlanta 1996, Álvaro Paseyro en Sídney 2000, Juan Romero en Londres 2012 y su hermano Pablo Aprahamian en Río 2016.

Además, es el octavo clasificado detrás de Dolores Moreira (yachting, clase laser radial), Pablo Defazio y Dominique Knuppel (yachting, clase nacra 17), Bruno Cetraro y Felipe Kluver (remo, doble par peso ligero), Enzo Martínez (natación, 50 m libre) y Nicole Frank (natación, 200 m combinado).