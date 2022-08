Uruguay ganó una heroica medalla por equipos en el Panamericano junior de karate

Uruguay conquistó el sábado la medalla de bronce por equipos del Campeonato Panamericano Junior (sub 21) de karate que se llevó a cabo en México DF.

Conformado por Camilo Balsa, Nicolás Deandrea y Francisco Barrios, el equipo uruguayo se subió al podio tras vencer 2-1 a Venezuela, perder 2-0 contra México y ganarle 2-1 a Perú.

"En individuales no les había ido bien a los tres y el equipo era relativamente liviano con un -60 kilos, -68 kilos y -75 kilos y en equipos te puede tocar contra cualquier peso. Contra Venezuela primero perdió Camilo y luego ganó Francisco definiendo Nicolás con un -84 con el que empató 3-3 pero ganó por senshu, por ventaja deportiva, por haber marcado el primer punto. Con México en semis, Nicolás perdió 7-6 con decisiones arbitrales bastantes dudosas, Francisco con un -75 empató 5-5 con otras decisiones dudosas y perdió por senshu. La final del bronce fue con Perú, Camilo perdió una pelea ajustadísima 2-1 con un -84 k, Francisco le ganó 3-1 al otro -84 k y Deandra definió con un -67 en pelea muy cerrada que ganó 4-2". contó el sensei Fernando Barrios a Referí.

Camilo Balsa, Francisco Barrios, el sensei Fernando Barrios y Nicolás Deandrea

"Pelearon como leones, revirtieron todo lo malo que les fue en lo individual, en equipo se fortalecieron mucho y estoy muy contento por este logro. Esperemos que los junior puedan llegar al Mundial de Turquía, para Francisco y Nicolás este sería su último Mundial. Esperemos contar con el apoyo económico para poder ir", agregó Barrios.

Barrios publicó esta emocionada reflexión en su cuenta de Instagram: "Momentos en los que uno ve que el esfuerzo vale la pena, dónde te das cuenta que entrenar dos veces al día, correr horarios, relegar descansos porque hay que estudiar y también trabajar, cuidarse en comidas, dejar de salir con la familia, amistades. Momentos en que sacás cuentas y estás debiendo dinero para estar ahí. Momentos que se negaron muchas veces y nunca dejaste de buscarlos. Momentos en que dudabas si valía la pena tanto esfuerzo y sacrificio pero siempre encontrabas a alguien que te decía que sí podías y que ese momento iba a llegar. Momentos donde las lesiones o el dolor te hacían casi imposible entrenar pero no bajabas los brazos. Momentos donde a veces no sabés si vas a poder viajar porque no hay dinero y te dicen no ganaste nada aún. Momentos donde descargás toda la bronca y llorás de alegría porque superaste mil dificultades y ahora ves que lograste ese objetivo. Momento donde se fijan nuevos objetivos para seguir creciendo. Orgulloso de este equipo de guerreros que nunca bajaron los brazos. Felicidades por el esfuerzo y el logro".

El torneo se abrió con las competencias para menores de 12 y 13 donde Uruguay fue representado por karatekas de Toledo y San Carlos, Thiago Velázquez y Óscar Durán.

En sub 21, Camilo Balsa hizo una gran pelea contra Canadá, pero perdió 8-7 y como el canadiense no llegó a la final por el oro no lo arrastró al repechaje.

Sofía Cabot en -48 kilos perdió con Nicaragua y Chile.

En -68 kilos, Felipe Barrios pasó tres rondas y perdió antes de semis con Estados Unidos 3-2 en la hora, quedando sin chances de repechaje.

Bruno Ayphassorho pasó tres rondas cayendo en semis con Estados Unidos y en combate por el bronce sucumbió ante México.

Tomás Dotta, en +76 kilos, superó a Chile, perdió con Colombia, en repechaje le ganó a México y en combate por el bronce perdió con Brasil ajustadamente 2-1.

Uruguay también fue representado por tres jueces: Carlos Preliasco, Joel Mokosce y Alejandro Mateos.