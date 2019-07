Uruguay los unió y Lima 2019 los separa: Coito y Ferreyra, de compañeros a rivales

Corría el año 2009 cuando Gustavo Ferreyra, un exdelantero, goleador, con pasado en el fútbol profesional y en la selección, se unió al cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 15 que dirigía Fabián Coito. Desde entonces recorrieron una década juntos en sub 15, sub 17, sub 20 y sub 22, hasta que en marzo de este año, Coito se hizo cargo de la selección de Honduras y Ferreyra asumió su lugar en el cuerpo técnico de las juveniles de la AUF.

El azar determinó que Uruguay y Honduras se enfrenten el 5 de agosto en la tercera fecha de la primera fase de los Juegos Panamericanos y que quienes estarán frente a frente serán los técnicos que durante 10 años trabajaron juntos.

En la despedida de la delegación uruguaya que participará en Lima, en una actividad que organizó el Comité Olímpico Uruguayo, el técnico explicó a Referí que hablaron con Coito sobre la situación inédita que se planteará, que se rieron frente a lo que sucederá y lo asumieron con naturalidad.

“Son cosas normales, que pueden suceder. Hablamos con Fabián y nos reímos sobre esta situación, porque él va a estar de un lado y yo del otro”, dijo.

El partido cerrará el grupo que también integran Perú, a quien Uruguay enfrenta el 29 de julio, y Jamaica, el 2 de agosto.

Sobre las posibilidades de Uruguay, el técnico dijo que tras ganar el oro en Toronto 2015, “el listón está muy alto”, pero confía en hacer un buen torneo y repetir el primer lugar.

Consultado acerca de la experiencia de los Juegos Panamericanos, manifestó: “Para los futbolistas es algo diferente porque convivimos y compartimos con otros deportistas y conocemos otras realidades”.

La selección realizará solamente seis entrenamientos, con un plantel que nunca trabajó junto, antes de viajar a Perú. El lunes próximo será el primero. Entrenarán en el Complejo de la AUF los días 8, 9, 15, 16, 22 y 23.

El plantel lo integran los arqueros: Santiago Mele de Osmanispor de Turquía y Mauro Silveira de Wanderers; zagueros: Bruno Méndez de Corinthians de Brasil, Sebastián Cáceres de Liverpool, Emanuel Gularte de Progreso, Emiliano Ancheta de Danubio, Gastón Álvarez de Defensor Sporting y Maximiliano Araújo de Wanderers; volantes: Martín Barrios de Racing, Francisco Ginella de Wanderers, Pablo Siles de Danubio, Facundo Waller de Plaza Colonia, Joaquín Piquerez de River Plate, Leonardo Fernández de Fénix, Leandro Suhr de Plaza Colonia y Federico Martínez de Liverpool; delanteros: Juan Ignacio Ramírez de Liverpool y Darwin Núñez de Peñarol.

Este equipo no tiene jugadores de Nacional, que jugará Copa Libertadores a fin de mes, y uno solo de Peñarol.

Los clubes no están obligados a ceder a los jugadores sub 22 para esta competencia.