Uruguay, Paraguay y la zona de confort: una mochila pesada y sin margen para dejar puntos

Hace medio año que la selección uruguaya no tiene actividad. Disputó cuatro partidos en 19 meses. Óscar Washington Tabárez ya no tiene espacios para ensayar con sus futbolistas porque desde noviembre 2019 no se disputan fechas FIFA. Para esta doble jornada de junio se quedó sin cinco delanteros por suspensión, lesiones y contagios de covid-19 y tuvo que recurrir a futbolistas del medio, que debutan en la selección mayor, para completar el banco de suplentes. Además, FIFA cambió el calendario de las Eliminatorias de Conmebol a su antojo y sin ninguna explicación en beneficio de Argentina y Brasil. En medio de ese contexto, inusual para la organización que tienen las selcciones de la AUF, Uruguay tiene que ganar este jueves en su quinta presentación por el clasificatorio para Catar 2022, porque juega de local y no puede dejar puntos debido a que enfrenta a un rival que tiene encima en la tabla.

Lo que le ocurre a Uruguay en calendario no es diferente a la realidad de otras selecciones. También tienen lesionados, sufren bajas por covid-19 y los entrenadores no pueden probar a sus jugadores en partidos amistosos. Sin embargo, existen diferencias tan profundas e insoslayables que para Uruguay se transforman en un contrapeso indisimulable, más allá del resultado que se pueda registrar este jueves en el Centenario. La selección de Tabárez tiene un sistema de trabajo desde 2006 que requiere de una dosis de partidos al año para que el entrenador ensaye, se equivoque, acierte y luego vuelque lo mejor en partidos oficiales. Eso da continuidad a un trabajo y estabilidad en un proceso, que a la AUF le brindó resultados que nunca había alcanzado en los tiempos modernos del fútbol con clasificaciones ininterrumpidas a los mundiales (2010, 2014, 2018). Para otras selecciones, que cambian de entrenador (Ecuador, Colombia y Chile tuvieron dos en cuatro fechas de Eliminatorias), esta nueva normalidad en el fútbol de FIFA les ayuda a emparejar hacia su constante inestabilidad impulsada por los cambios. En ese contexto, Uruguay llega al partido de este jueves con Paraguay sin margen para el error y aferrado a la memoria de estos futbolistas. En la experiencia acumulada durante tantos años estarán las fortalezas de este combinado, y en el valor individual de cada uno el plus para aspirar al triunfo. Tabárez trabajó este miércoles con su mejor formación defensiva y mediocampo, pero con un ataque desmembrado ante la ausencia de Edinson Cavani (suspendido), Maxi Gómez (covid-19), Darwin Núñez (lesionado), Cristhian Stuani (lesionado) y Giorgian De Arrascaeta (covid-19). El equipo que paró en el campo en el Complejo de la AUF lo integraron Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates, Matías Viña; Gio González, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Jonathan Rodríguez. Con estos nombres para la defensa, el entrenador no solo tiene titulares sino que dos opciones para la zaga. Ensayó con Coates-Godín, pero perfectamente puede actuar la habitual zaga titular Josema Giménez-Godín. Cáceres y Viña son sus laterales derecho e izquierdo titulares, respectivamente. En el mediocampo vuelve Vecino, que no juega desde noviembre de 2019, y recupera a sus tres todo terreno: Valverde-Vecino-Bentancur. Estos tres futbolistas le dan al equipo todo lo que cualquier entrenador quisiera para su formación: variedad, versatilidad, manejo de balón, defensa y opciones de juego. En el único ensayo que hizo con todo el plantel, también incluyó a Giovanni González, de gran presente en Peñarol, a quien puso a correr por la bandera derecha. Si estuviera Naithan Nandez, suspendido, ocuparía la titularidad. Ante su ausencia, el jugador de Peñarol fue la primera opción. También puede recurrir a Nicolás de la Cruz o Brian Rodríguez. Facundo Torres y Brian Ocampo podrían tener opciones, pero no son los futbolistas con los que suele improvisar Tabárez cuando solo tienen dos entrenamientos con la selección y están viviendo su primera experiencia en el Complejo de la AUF. En el ataque están los problemas de Uruguay, incluso cuando Suárez se encuentra en su mejor versión tras consagrarse campeón en España y cerrar el año con 22 tantos en LaLiga. Suárez-Jonathan Rodríguez es la única dupla ofensiva que pueden poner para sostener el dibujo táctico 4-4-2 en el campo. La otra opción que tiene para el ataque, Juan Ignacio Ramírez, está viviendo la misma experiencia en la selección que Torres y Ocampo. El rival Paraguay, que desde 2019 dirige el argentino Eduardo Berizzo, tiene 32 futbolistas (21 del exterior) a su disposición y llega con envión de su inicio en las Eliminatorias con un triunfo (Venezuela de visitante) y tres empates (Perú, Argentina en Buenos Aires y Bolivia). Pasó mucho tiempo de aquellos primeros cuatro partidos, pero es el lugar en el que el entrenador recostará para motivar a sus futbolistas. Aquel triunfo en Venezuela y el empate en Argentina dejaron a la vista la capacidad de este equipo cuando juega de visitante. En este escenario, con Uruguay por debajo de Paraguay en la tabla, los puntos en juego tienen doble valor para la celeste, por su localía y ante un rival que está encima en las posiciones. Por esto, por la extensa inactividad, por las bajas, Uruguay necesita recostarse en su memoria y apelar a sus recursos individuales tan destacados para sostenerse en zona de clasificación para Catar y que el viaje en estas Eliminatorias siga siendo más placentero que turbulento. Los detalles Quinto partido de Uruguay en las Eliminatorias que corresponde a la séptima fecha del calendario. Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates o Josema Giménez, Matías Viña; Gio González, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Jonathan Rodríguez. DT: Ó. W. Tabárez. Suplentes: Martín Campaña, Sergio Rochet, Ronald Araújo, Camilo Cándido, Lucas Torreira, Nicolás De La Cruz, Brian Rodríguez, Fernando Gorriarán, Facundo Torres, Brian Ocampo y Juan Ignacio Ramírez. Paraguay: Antony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Mathías Villasanti, Gastón Gimenez, Jorge Morel, Ángel Romero, Braian Samudio y Miguel Almirón. DT: E. Berizzo. Cancha: Estadio Centenario Hora: 19. Juez: Wilmar Rondán (Colombia) Televisa: Vtv Así se juega la fecha Jueves En La Paz: Bolivia - Venezuela / 17:00. Juez: John Ospina (COL) En Montevideo: Uruguay - Paraguay / 19:00. Juez: Wilmar Roldán (COL) En Santiago del Estero: Argentina - Chile / 21:00. Juez: Jesús Valenzuela (VEN) En Lima: Perú - Colombia / 23:00. Juez: Wilton Sampaio (BRA) Viernes En Porto Alegre: Brasil - Ecuador / 21:30. Juez: Alexis Herrera (VEN) Tabla de posiciones País Pts J G E P GF GC Brasil 12 4 4 0 0 12 2 Argentina 10 4 3 1 0 6 2 Ecuador 9 4 3 0 1 13 6 Paraguay 6 4 1 3 0 5 1 Uruguay 6 4 2 0 2 7 7 Chile 4 4 1 1 2 6 6 Colombia 4 4 1 1 2 6 11 Venezuela 3 4 1 0 3 2 6 Perú 1 4 0 1 3 4 10 Bolivia 1 4 0 1 3 5 12