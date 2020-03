Uruguay tendría que testear 588 casos de coronavirus por día, pero solo realiza unas 20 pruebas diarias

Uruguay se adelantó en comparación con varios países del mundo y llegó a imponer medidas drásticas –como forma de prevención– a pocas horas de detectar el primer caso de coronavirus. Pero en lo que respecta al diagnóstico, el gobierno está lejos de seguir las pisadas de países que han sido exitosos en el combate de la pandemia, como Corea del Sur.

En ese país asiático, habitado por 51 millones y medio de personas, se realizan 10.000 estudios de laboratorio por día para detectar casos de la nueva enfermedad, según informó BBC.

Si se sigue la proporción de Corea del Sur, Uruguay, con una población de 3 millones y medio, tendría que analizar alrededor de 588 casos por día. Pero la cifra real ni se le acerca. En estos últimos días, el laboratorio del Ministerio de Salud Pública solo analizó unos 20 casos diarios.

El gobierno informó el viernes de los primeros cuatro casos confirmados. El sábado, se sumaron otros dos casos positivos entre un total de 18 estudios que fueron realizados. En tanto, el laboratorio del MSP tenía ese día otros 20 casos todavía pendientes de estudio que fueron examinados el domingo.

En la conferencia de prensa del día siguiente, el gobierno señaló que en total habían confirmado dos casos nuevos a través del laboratorio estatal del total de 20 casos analizados ese día. Esos positivos fueron, además, los primeros casos autóctonos.

Así, el gobierno informó el domingo que hasta ese día el laboratorio de virología del MSP había confirmado ocho casos. Pero según dijo este lunes el ministro de Salud, Daniel Salinas, un centro privado detectó ese mismo día otros cuatro casos. A ese total de 12 registrados hasta el fin de semana, el Poder Ejecutivo a través de su laboratorio sumó este lunes otros 17 pacientes nuevos. En total, se tratan de 29 casos.

La experiencia en otros países que ya luchan hace más tiempo con el virus indican que los tests son fundamentales para corroborar la expansión de la enfermedad. Cuántos más pruebas se hacen, más casos sospechosos se pueden confirmar y aislar lo antes posible a toda la población en contacto con esas personas.

Pero ese número de exámenes va de la mano con la cantidad de kits con la que el gobierno cuenta. Esta nueva administración, al asumir, se topó con un número que los tomó por sorpresa: en el laboratorio de la cartera había solo 100 kits. De inmediato, el ministro Daniel Salinas ordenó encargar 300 más, que llegaron rápidamente. Luego encargó otros 2.000 más, que llegaron recién este lunes. Y en la semana pasada decidió asegurarse otros 20.000 más.

Es decir, hasta este lunes, el MSP solo contaba con alrededor de 400 kits (que son de un solo uso). Ese pequeño margen hace que no se realicen muchas pruebas y que se dejen a pacientes sin su diagnóstico (aunque se les recomendaba la cuarentena).

“En un sistema como el nuestro, con una capacidad laboratorial limitada, no sería el momento de diagnosticar a la mayor gente posible porque no se puede. Si se sigue una visión realista, solo podemos diagnosticar al sintomático que viene del exterior y al sintomático local que uno asume que puede tener el virus”, dijo a El Observador el infectólogo Eduardo Savio.

“Hay hasta dificultades para conseguir los hisopos. Los insumos son finitos. El nuevo gobierno solo recibió 100 kits y tuvo que encargar 20.000”, agregó.

Dado el contexto del país, el médico entiende que es “imposible” llegar a realizar 500 estudios por día. Y aunque considera que hay técnico preparados y se cuenta con “capacidad laboratorial” insiste en que “los recursos son escasos”.

“Los médicos que vemos a los pacientes tenemos la obligación de llamar a la división de Epidemiología del MSP y es esa división quien acepta o no que se haga la prueba, en base a lo que le contamos. Es una decisión que muchas veces excede a los que pedimos el estudio. Uno puede tener la convicción de hacerlo pero si desde la división me dicen que no, no lo puedo hacer”, contó.

Savio intuye que una de las razones por las que las autoridades ponderan la realización de las pruebas es por la escasez de kits que tiene la cartera.

“En estos días lo vivimos mucho y con casos que después dieron positivo. Tuvimos que rogar que se hicieran. Los médicos tenemos que tener mucha convicción y persuadirlos (a los de Epidemiología). Es una gota más de estrés para los que estamos en primera línea”, remató.

La cartera se aseguró de tener una amplia capacidad de respuesta en el caso que su laboratorio central se vea colapsado y decidió apoyarse en varios prestadores de salud que cuentan (o contarán) con estos kits: Médica Uruguaya, Asociación Española y Círculo Católico, así como algunos servicios de ASSE.

En estos casos, el laboratorio del ministerio funciona como organismo rector. Si bien los prestadores pueden detectar por sí mismo si su paciente tiene el virus o no, termina siendo el laboratorio central quien valida ese diagnóstico. La validación de un diagnóstico positivo demanda mucho menos tiempo en el laboratorio que un diagnóstico que se realiza por primera vez. De esta forma y con la ayuda de las mutualistas, el laboratorio central del MSP se descongestiona y puede trabajar con más muestras.

El presidente Luis Lacalle Pou informó en conferencia de prensa este lunes a la noche que ya hay 29 casos de coronavirus en el país. A su vez, en esa instancia, el gobierno anunció el cierre de fronteras con Argentina y el aumento de controles en la frontera con Brasil.