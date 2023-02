Uruguay vs Venezuela por el hexagonal final del Sudamericano sub 20: día, hora y dónde verlo

Uruguay viene de vencer de atrás 2-1 a Ecuador el pasado viernes y se mantiene líder del hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub 20, junto con Brasil.

No obstante, aún quedan por disputar tres encuentros para acercarse más a la posibilidad no solo de la clasificación al Mundial de Indonesia, sino también a los Juegos Panamericanos y por qué no, al título.

¿Cuándo juegan Uruguay vs. Venezuela?

Uruguay enfrentará ahora a Venezuela por la tercera fecha del hexagonal final.

Para los rivales es un juego clave, ya que buscan sumar, ya que vienen de un empate y una derrota.

El partido se disputará este lunes desde la hora 17.

¿Dónde ver Uruguay vs. Venezuela?

El encuentro entre uruguayos y ecuatorianos podrá verse en los canales de Eventos de los cables de Montevideo y del Interior.

La producción es de Dexary.

También se puede ver a través del canal Dexary de DirecTV.