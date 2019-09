Uruguayos en Argentina: el mejor resultado lo sacó Diego Noceti

El que culminó fue el segundo fin de semana consecutivo con valiosa participación de pilotos uruguayos en el siempre competitivo automovilismo de Argentina.

Mauricio Lambiris (Ford Focus), Diego Noceti (Ford Focus) y André Lafón (Seat León), compitieron en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, provincia de San Luis, en Turismo Nacional (TN) Clase 3, octava fecha del certamen. Se trata de una muy dura categoría con cerca de 40 autos en pista y los más destacados pilotos del vecino país.

Por su parte, el equipo uruguayo conformado por Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta (Peugeot 208 MR), compitieron en la séptima fecha del Campeonato Argentino de Rally con sede en Neuquén. Lo hicieron en la categoría más importante del rally de Argentina, la RC2.

Lambiris, Noceti, Lafón

La Clase 3 del Turismo Nacional no tuvo a los uruguayos como protagonistas, en esta oportunidad. Mauricio Lambiris llegó a la competencia en Termas a último momento en una semana que empezó agitada y terminó de igual forma. Se desvinculó en buenos términos del equipo de “Tito” Bessone (Toyota) y se enroló con el Chetta Racing (Honda). Pero no le terminaron el auto a tiempo y corrió en lo que encontró disponible: un Ford Focus del Martos MED. No era mucho lo que podía hacer y pagó el precio de hacer todo a último momento. Sin rendimiento en el auto, el uruguayo mejor ubicado en el certamen finalizó en la posición 13 y cedió puntos valiosos.

Por su parte, Noceti (Ford Focus) bajo la tutela técnica del Martos MED, está en un año donde alterna algunas carreras de la categoría con la mira puesta en prepararse para su desembarco definitivo en la Clase 3 del TN en 2020. Pese a esa falta de continuidad, se le ve muy evolucionado en cada presentación y pese a un problema en los frenos que lo complicó en toda la fase previa, fue a la serie con mucha ilusión. Sin embargo, la ilusión se derrumbó con dos duros golpes que lo dejaron último. Casi desde el fondo de la grilla de la Final, pudo abrirse paso, mostrar su verdadero potencial y avanzar para cerrar la competencia en el lugar 19. El ex campeón Nacional de Turismo Libre y Superturismo esperaba mucho más. Pero lo áspera que está la categoría lo condicionó el día sábado en la serie que le tocó competir.

Partiendo desde el lugar 31 de los 39 pilotos presentes en grilla en termas de Río Hondo, San Luis, Noceti fue superando rivales y llegó a colocarse 18. Pero cuando intentó algo más ante Pernía y Álvarez, se fue afuera, cayó al lugar 26 y nuevamente tuvo que remontar para cerrar la carrera en el lugar 19.

“No empezamos bien. Tuvimos problemas con los frenos y no pude aprovechar bien los dos entrenamientos. Pero los tres autos del equipo no funcionaron en la clasificación. No fue lo que esperábamos. Ni Lambiris, ni Moriatis ni yo teníamos la velocidad necesaria. Así que se hizo un cambio radical en la puesta a punto pero no tuvimos los resultados esperados en las series donde además en mi caso, recibí dos golpes que me dejaron en el fondo. Para la Final se volvió a la puesta a punto original con algunos cambios y en mi caso, el Ford Focus funcionó muy bien, tuve ritmo, pude avanzar mucho y terminar de buena manera la final. Voy conociendo un poco más el auto pero los dos únicos entrenamientos previos me resultan muy poco para poder trabajar con más certeza en la puesta a punto. Pero el auto de la Final fue muy bueno, fue una gran carrera”, destacó Diego Noceti conforme tras revertir en la Final, un sábado complejo.

Por su parte, André Lafón (Seat León) con el apoyo técnico del Morier Competición, mostró muy buenos progresos. Al igual que Noceti, el salteño está alternando en el TN Clase 3 y eso también lo siente. Iba en un buen fin de semana pese a un error propio en la clasificación pero en la Final. Llegó a la grilla en el lugar 35 y la pena es que no pudo completar ni una sola vuelta. No se merecía ese desenlace por todo el esfuerzo realizado.

Zeballos/Dotta en Neuquén

El equipo uruguayo compitió en la séptima fecha del Campeonato Argentino de Rally, el certamen más prestigioso del continente y que incluso en esta oportunidad, contó con la presencia estelar del mundialista Dani Sordo. El español condujo un Hyundai i20 de la categoría R5.

En ese contexto, el equipo compatriota conformado por Rodrigo Zeballos/Sebastián Dotta (Peugeot 208) fueron por una gran actuación. En la máxima categoría del campeonato del vecino país, su objetivo fue mejorar el quinto lugar logrado hasta el momento.

En eso estaban. El primer día de dos los ponía en camino a ese objetivo. Pero a falta de dos tramos, la palanca de cambios se quebró y con ese problema se las ingeniaron para completar la primera etapa (sábado) cuando perdieron un par de posiciones.

Al día siguiente (domingo), los uruguayos salieron con todo a recuperar todo el tiempo posible. Lo hicieron para poder conseguir el séptimo lugar en la categoría RC2 –la más importante- y a la vez, ponerse entre los 10 mejores de la clasificación general ocupando el noveno lugar final.