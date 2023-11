"Ustedes son Copperfield", dijo el Chino Recoba y recitó el equipo titular de Nacional para el sábado

"Ustedes son (David) Copperfield, ya dijeron el equipo y está perfecto", expresó este viernes Álvaro Recoba durante la conferencia de prensa previa al partido del sábado contra River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura.

Luego de comparar a los periodistas con el ilusionista estadounidense, el Chino recitó el 11: "Ichazo, Lozano, Bocanegra, Polenta, Báez, Ginella, Yonatan Rodríguez, José y Didí, Pantera y Colo", expresó el técnico tricolor.

Pasando en limpio, Nacional comenzará el partido frente a los darseneros en el Estadio Centenario con Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Báez; Francisco Ginella, Yonatan Rodríguez; José Alberti, Diego Zabala; Gonzalo Carneiro y Juan Ignacio Ramírez.

Leonardo Carreño

Gonzalo Carneiro

"El banco se lo tengo que decir después del entrenamiento a los muchachos", dijo el Chino, quien habló sobre el presente de su equipo.

"En este momento no podemos pensar en los demás por una situación lógica de tablas, estamos lejos. Lo que sí tenemos claro es que la única manera es ganar. Hemos trabajado de una manera espectacular, con mucha actitud de parte de los muchachos. Hay un plantel amplio y a veces es difícil porque algunos les toca quedar afuera, pero es claro que nosotros priorizamos llegar con chance de algo al final del campeonato; para eso tenemos que ganar nosotros y después ver que pasa con el resto".

Recoba recordó que encaró el primer partido contra Deportivo Maldonado sin mucho trabajo con los jugadores y por eso "optamos por un equipo que me daba ofensivamente bien y así pasó, tuvimos opciones y no las hicimos y recibimos goles de centros. Conocimiento de ellos dentro de la cancha yo tenía poco. En el segundo partido decidí ver jugadores. Diego (Polenta) venía con una molestia estomacal y desde mi punto de vista no tendría que haber jugado con Boston River. Después, al tener tantos jugadores entró Pancho y lo hizo bien; en realidad el equipo lo hizo bastante bien. Tomé esta semana para ver que es lo mejor para el equipo y lo mejor es armar de esta manera, sabiendo que tenemos dos puntas de referencia, Didí con libertad para moverse donde quiera y un gran esfuerzo de los laterales que nos vamos tener que dar profundidad".

Foto: Leonardo Carreño.

El debut de Recoba fue contra Deportivo Maldonado

Después de 10 días de trabajo, con algún doble horario, Recoba señaló: "Acá no se mejora entrenando 7 horas por día, se mejora cuando hay calidad de trabajo. Si paso raya desde que empezamos lo único negativo es el resultado con Deportivo, porque en la semana fueron más alla de las expectativas que podíamos tener. En Tercera entrenábamos al límite y esta semana y la anterior me dio la misma sensación. Un joven de 20 años no puede entrenar como uno de 38, pero sí el límite tiene que ser el mismo. Lo bueno es cuando todos entrenan al palo, al 100%, y eso lo he visto desde el primer día que llegué. Vamos a llegar con un poco más de trabajo, anímicamente el equipo está bien, físicamente se bajó la carga, los veo bien, los más grandes están tirando para adelante, los más chicos acompañan y es la única manera de salir adelante".

Nacional hace cuatro años que no marca un gol de tiro libre y el Chino, un especialista en su época de jugador, dio su punto de vista: "Hemos trabajado, el otro día me preguntaron porqué ahora hay menos goles de tiro libre; primero porque los arqueros se posicionan mejor, la barrera salta cuando tiene que saltar. Hay que buscarle soluciones, hoy hay información de todo, de cómo se mueven los arqueros... Me pasó en las últimas épocas que esa información la observaba y tenía una idea de lo que podían hacer los arqueros rivales. Estamos dando herramientas. Tenemos buenos pateadores. En algún momento se va a cortar la racha. Lo estamos entrenando, en los córners estamos ensayando donde quiero que vaya la pelota. El pateador es uno o dos y no tenemos seis, ya sabemos quien tiene que pegar".

Foto: Leonardo Carreño.

Franco Fagúndez

El Chino también se refirió al momento de Fagúndez: "Franco es el mejor jugador que tiene Nacional. Como también sé que él se imaginaba vendido, en otro lugar y a veces no son las cosas como uno piensa y podés tener un bajón anímico. Con Deportivo hace una media hora espectacular, marca, juega, le hace una asistencia a Fede de taco. Después el resultado llevó a decir que no fue un buen partido. Vuelve a entrar el otro día y más allá del rival, cuando controla adentro del área, engancha y hace el gol, lo hacés porque lo tenés no porque el rival pueda ser inferior. Lo estoy llevando para que recupere la confianza, lo veo bien, lo veo contento, está a la órden, está en buenas condiciones. Es el jugador diferente que tenemos".