Vacunación contra el covid-19: New York Times pone a Uruguay en la lista corta de los más avanzados de las Américas

Los presagios sobre la desigualdad en la vacunación se están cumpliendo: unos países, la minoría, avanzan a buen paso en la campaña de inmunización; en otros, la gran mayoría, el ritmo es lento, imprevisto y sujeto a un suministro de dosis aún sin resolver.

Un informe del diario The New York Times pronostica que tan solo 43 países, ubicados en su mayor parte en la franja de altos ingresos, completarán la vacunación contra el covid-19 este año 2021: cuatro de ellos en América, dos apenas en Sudamérica: Chile y Uruguay.

Por el contrario, en 148 países el ritmo actual de vacunación indica que el proceso no se terminará este año.

El grueso de esos 43 países que completarán la vacunación en 2021 lo integran las naciones de la Unión Europea, también el Reino Unido; además Israel, Mongolia,Turquía y Arabia Saudita, y Marruecos por Africa.

Los gobiernos europeos han visto entorpecida su campaña de vacunación (iniciada el 27 de diciembre) debido a los supuestos efectos de la vacuna AstraZeneca, cuya administración se reanudó el viernes luego de que informes del regulador europeo y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desestimaran las contraindicaciones.

El informe del The New York Times incluye un listado de 67 naciones, la mayor parte africanas, en las que no hay pistas sobre la llegadas de las vacunas.

En América, son solo cuatro países los que completarían este 2021 las dos dosis de la vacunación (una en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, autorizada en EEUU), con Estados Unidos a la cabeza, que de acuerdo a los registros de la Universidad Johns Hopkins ha administrado 124,4 millones de primeras dosis y 41,8 millones de personas (una cifra similar a la de la población de Argentina) han recibido las dos dosis, lo que supone 12,8% del total de la población.

Captura de mapa realizado por el New York Times Uruguay y Chile son los más avanzados en América del Sur

Estados Unidos aplica las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y la de Johnson & Johnson.

Las dos naciones sudamericanas más avanzadas son Chile, con 8,4 millones de primeras dosis y 2,8 millones de personas con vacunación completada, 15,3% de la población.

Uruguay ha aplicado 311 mil primeras dosis y avanzará en Semana Santa en la fase de vacunación de 18 a 70 años, que abrió la agenda este domingo y en cuya franja etaria se encuentran dos millones de personas, cerca del 70% de la población.

Uruguay ha recibido hasta la fecha dos cargamentos de la vacuna Pfzer/BioNtech -el último de 53.310 dosis llegó el miércoles pasado- por más de 100 mil dosis, sobre un total de 450 mil que el país espera recibir hasta el 26 de abril, de acuerdo a lo indicado por el gobierno. El martes de la semana pasada llegaron más de 1,5 millones de dosis de la vacuna china Coronavac del Laboratorio Sinovac. El jueves 25 de febrero de habían recibido las primeras dosis de vacunas, también de Sinovac (192.000) para el inicio de la campaña de vacunación.

El gobierno uruguayo indicó que había comprado 2 millones de dosis de Pfizer y 1,75 millones de Sinovac, más la reserva de 1,5 millones de la iniciativa Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que sumaría en total 5,25 millones de dosis. De lo ya pactado, recibió todas las de Sinovac, y más de 103.310 de Pfizer. Lo recibido hasta la fecha ronda el 35% de lo pactado.

Pfizer seguirá llegando en lotes semanales desde Europa hasta completar las dosis compradas. Astrazeneca llegará en abril con 148 mil dosis, y ahora se espera concretar la compra de otras 1.200.000 dosis de Sinovac, que se esperan para mayo.

La otra nación señalada en el informe del diario neoyorquino es República Dominicana, con 675 mil primeras dosis administradas.

El grave problema es el acceso a las vacunas, como lo advirtió el viernes el presidente argentino, Alberto Fernández, cuando señaló que su país había recibido 4 millones de dosis de vacunas, que equivale al 6% de lo que el país ha contratado.

"Al igual que sucede en todo el mundo, las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores", dijo Fernández.

El mandatario argentino afirmó que solo 18 países han recibido el 88 por ciento de las vacunas que se han distribuido hasta ahora. Y solo 15 países recibieron hasta ahora más del 10 por ciento de las vacunas que compraron. "Esta es la realidad del mundo de 2021: la escasez, la desigualdad y la demora de las vacunas", dijo.

Argentina, con cerca de 45 millones de habitantes, registra más de dos millones de casos de contagio de covid-19 y pasa de las 54 mil víctimas mortales. El país ha suscrito compras de más de 65 millones de dosis de vacunas, que espera con ansiedad mientras dispuso control de la entrada de turistas y restringió severamente las salidas al exterior.

Argentina adquirió 57,6 millones de dosis apor fuera del mecanismo Covax: 30 millones son Sputnik V; 1,16 millones son Covishield; 4 millones son BBIBP-CorV (Sinopharm) y 22,4 millones son AZD1222, que al igual que la Covishield también son vacunas de Oxford/AstraZeneca pero fabricadas entre Argentina y México.

Mientras, la tercera ola de covid-19 sigue inexorable su avance en un mundo enfocado en conseguir vacunas, mientras se suceden las protestas contra las nuevas restricciones que buscan frenar el coronavirus.

La semana pasada hubo un promedio de 465.300 contagios nuevos por día en el mundo. Salvo África y Oriente Medio, todas las regiones registraron aumentos: Asia +34%, Europa +18%, Estados Unidos/Canadá +15% y América Latina y el Caribe +5%.

Los muertos, en tanto, superan los 2,7 millones a nivel global, según un balance de AFP en base a cifras oficiales.