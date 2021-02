Valdez y Cía instauró nuevas referencias por haciendas desde el local La Higuera

En el marco de mejores expectativas para la actividad ganadera nacional, tras las precipitaciones que se dieron en casi todo el país desde fines de enero, la firma Valdez y Cía llevó a cabo una nueva feria ganadera mensual, esta vez en el local La Higuera, en Rivera.



En esta oportunidad se puso a consideración una oferta con vacunos, lanares y equinos.



Se dispersaron vacas gordas y preparadas a US$ 587; vacas de invernar a US$ 414, vaquillonas a US$ 371 y piezas de cría a US$ 294, precios promedio.

Los novillos de más de tres años se vendieron, en promedio, a US$ 640, los de dos a tres años a US$ 580 y los de uno a dos años a US$ 435.



Además, se vendieron terneros a US$ 341 de promedio, terneras a US$ 208 y toros a US$ 685.



Por otro lado el escritorio comercializó lanares con valores promedio de US$ 49 para las ovejas, US$ 63,5 para los capones y US$ 26 para corderos y corderas.



También se colocaron yeguas a un máximo de US$ 310 y caballos a un máximo de US$ 300.

Para conocer detalles de las próximas actividades del escritorio, ingresar al sitio de Valdez y Cía en Internet.