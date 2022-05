Valverde y el Mundial: “Vamos a ir por el trofeo, quiero dar lo mejor de mí, ponerme el equipo al hombro”

El volante de la selección uruguaya y Real Madrid, Federico Valverde, señaló que Uruguay irá al Mundial de Qatar 2022 por el título de campeón y dijo que para él será una “revancha hermosa” ya que quedó afuera de la lista para Rusia 2018.

“Jugué muchas veces con mi país, pero un Mundial es algo único y obviamente nosotros vamos a ir a por el trofeo, si te dijese otra cosa te estaría mintiendo”, dijo a El club del Deportista de diario Marca de Madrid, donde el uruguayo fue portada este lunes.

“Y a nivel personal quiero dar lo mejor de mí, ponerme el equipo al hombro, porque me siento capacitado de dar lo mejor de mí así que hay que ir por todo”, agregó Valverde.

Alberto Valdes / Pool / AFP

Valverde en la selección

El futbolista fue entrevistado en la previa de la final de la Liga de Campeones que disputará con Real Madrid el próximo sábado ante Liverpool (16:00, ESPN), en la que irá por su primer título de Champions.

“Primero piensas que nunca imaginaste jugar una final así”, dijo sobre el gran partido que se le viene. “El otro día estaba con unos amigos y hablábamos de la final Liverpool - Milán que yo vi con mis padres y hoy por hoy me está tocando jugar a mí. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions. Con el objetivo bien en mente de ganar, si no, no vale la pena llegar hasta aquí”.

También dijo que espera que en Uruguay hinchen por los merengues y por él este sábado. “En Uruguay es normal que pase esto. Nos podemos odiar por ser hinchas de diferentes clubes en el mismo Uruguay, pero después cuando se habla de la selección o de jugadores que juegan en ligas extranjeras siempre los uruguayos nos agrupamos todos y tratamos de darle ánimo donde está el jugador uruguayo. Voy a tener a mi gente apoyando y muy agradecido por ello”, señaló.

Marca

Fede Valverde en la tapa de Marca

Valverde fue consultado por lo que dijo Mo Salah, figura de Liverpool, quien manifestó que preferían en la final a Real Madrid antes que a Manchester City. ¿Les motiva esas palabras?, le preguntaron

“Sí”, respondió. “Obviamente son palabras que cada uno puede tomar como quiera. Yo soy rival y es como menospreciar al escudo de Real Madrid, a los jugadores... Nosotros lo único que debemos hacer es dar lo mejor nuestro, intentar demostrar por qué estamos en la final y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y a Real Madrid”.

Las derrotas y los consejos de Forlán

Valverde contó también cómo vive las derrotas y dijo que aprendió mucho sobre ese tema. “Antes sufría mucho, para mí perder era lo peor que me podía pasar en mi vida. A veces cuando perdía dejaba de lado cosas cotidianas como charlar con mi mujer o compartir unas risas con mi hijo, solo por una derrota”, comentó.

Javier Soriano / AFP

Fede Valverde

“Hay veces que las derrotas tienen que servir de aprendizaje, todo pasa por algo. Me costó revertir todo eso. Hoy por hoy cuando pierdo sufro, pero también me lo tomo de otra forma. He mejorado mucho pero también me queda mucho por mejorar en este aspecto”, agregó.

El volante también fue consultado sobre cómo fue coincidir con Diego Forlán, su ídolo, en Peñarol, algo que consideró “increíble”.

“Justo cuando yo subí al primer equipo, él llegó a Peñarol. Fue único. Verlo entrenar, trabajar, era de los primeros que llegaban al complejo, de los últimos en irse y Forlán ya había conseguido muchas cosas, pero demostraba lo gran profesional que era. Intentaba aprender de él en cada entrenamiento. Ha tenido muchísimas actitudes a favor de mí y siempre lo voy a tener en mi cabeza”.

Valverde también habló de su hobbie, los videojuegos, y dijo que en su casa tiene una sala acondicionada para eso, lo que es una vía de escape.

“Sí, suelo hacerlo de noche cuando mi hijo ya está durmiendo y disfruté el día con mi familia”, dijo. “A veces aprovecho cuando mi mujer está dormida o me escapo para no mirar nada con ella (risas). No, mentira. Es mi momento, hay veces que entre viaje y viaje llegas cansado y esa es la manera de seguir conectado con tus amigos, seguir compartiendo unas risas y te hace olvidar del fútbol, alejarse un poco del estrés y los nervios. Es la manera de desconectar un poco”.