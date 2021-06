“Vamo’ a mostrar los contratos; ¡todo secreto, Luis!”: un hombre increpó a Lacalle Pou por acuerdo con Katoen Natie

Un hombre cuestionó este martes al presidente Luis Lacalle Pou en las afueras del Palacio Estévez, cuando el mandatario se acercó a dialogar con vecinos del barrio Nuevo Comienzo de Montevideo, quienes le entregaron una carta y le pidieron soluciones. El hombre se acercó y le pidió que publique los contratos que el gobierno alcanzó con la farmacéutica Pfizer y con la empresa portuaria Katoen Natie.

Lacalle Pou le dijo que las versiones taquigráficas respecto al puerto de Montevideo están en el Parlamento y le transmitió que se hizo con “mucha responsabilidad”, según declaraciones recogidas por radio Universal. El presidente recibió los reclamos, próximo a la plaza Independencia, por la decisión del gobierno de extender las operaciones de la empresa belga por otros 50 años, lo que desató un conflicto a nivel político y empresarial.

–Cuándo vamos a saber lo de Pfizer, Luis, cuándo vamos a saber las negociaciones secretas, con Pfizer y con Katoen Natie –le dijo el hombre.

–No son negociaciones secretas.

–¿No? Por fuera del Parlamento, ¿cuándo las vamos a saber? El pueblo quiere saber.

–Tranquilos, tranquilos.

–¡Los contratos, todos secretos, Luis! –añadió otro hombre.

–No, no es secreto –insistió Lacalle Pou.

El mandatario volvió a recibir el reclamo:

–Los contratos, todos secretos, Luis, todos secretos los contratos. El puerto… todo secreto los contratos. ¿Por qué? ¿Por qué no se dan las condiciones de los contratos? Son de todos nosotros esos contratos. Vamo’ a mostrar los contratos, vamo’ a ver cuáles son las condiciones. Porque el puerto hasta el 2081 por chirolas me parece que no, que no se dan las condiciones.

“No es secreto. El puerto no es secreto”, remarcó Lacalle Pou entre quienes se movilizaron en la plaza Independencia desde temprano, cuando el mandatario recibió las cartas credenciales que acreditan a los embajadores de Arabia Saudita, Egipto, Portugal, República de Corea, Rumania y Canadá. “Lo hicimos con mucha responsabilidad (el contrato del puerto). Está bien, vos también me pagás el sueldo para que yo esté acá, yo soy empleado de ustedes. Las versiones taquigráficas del puerto están ahí en el Parlamento para que las leas tranquilo”, respondió.

Es que la extensión de la terminal es por 50 años, hasta 2081, según una resolución que el Poder Ejecutivo publicó el 21 de abril de 2021 y que autoriza a extender por ese lapso –desde 2031– la concesión de la terminal especializada de contenedores (Terminal Cuenca del Plata, TCP) a Katoen Natie. La Administración Nacional de Puertos (ANP) es socia minoritaria en TCP con una participación del 20%.

Una respuesta para Nuevo Comienzo

Diego Vila

Tribunal aceptó recusación al juez que otorgó casas a desalojados y pasó a otra jueza

–Están mezclando todo y no están todos los del barrio –le acotó Fabiana (no reveló su apellido), una de las voceras del barrio Nuevo Comienzo, a Lacalle Pou cuando discutían sobre esas discrepancias.

Algunas familias del barrio Nuevo Comienzo y de San Miguel, de Montevideo, pidieron ser escuchadas. Fabiana y José Ledesma fueron los voceros y quienes entregaron la carta. El mandatario se comprometió a llamar a ambos:

–No te puedo ofrecer solución, pero estamos para eso (para escuchar), para eso nos pagamos el sueldo.

Los vecinos pidieron una respuesta por parte del Ministerio de Vivienda, de modo de tener una solución habitacional y, si es posible, pagar los predios, en esas 72 hectáreas de la zona oeste de Montevideo próximas a Santa Catalina. Además, transmitieron presuntas irregularidades cometidas por la policía tras varios allanamientos.

–Yo les voy a dar una respuesta. Vemos a ver qué podemos hacer. No les aseguro que sea afirmativa pero bueno, quería conversar con ustedes, que se tomaron el trabajo de venir hasta acá –les dijo Lacalle Pou.