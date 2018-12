Vázquez diagnosticó el "síndrome opositor" y le dio "herramientas" de combate al FA

La residencia presidencial de Suárez y Reyes fue el lugar escogido por Tabaré Vázquez para despedir el año con un asado junto a los ministros de su gabinete, los legisladores del oficialismo y los integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio.

El almuerzo comenzó a las 12.30 y se extendió hasta prácticamente las tres de la tarde. Según supo El Observador, luego de comer el helado, Lucía Topolansky tomó el micrófono y entre risas anunció que sería la telonera. La vicepresidenta hizo un breve discurso en el que le envió un “abrazo” a todos los integrantes del gobierno y dio paso al presidente, que hizo un análisis político de la coyuntura nacional en el que le brindó "herramientas" a sus legisladores para enfrentar lo que llamó el “síndrome opositor”.

Vázquez dijo que este síndrome, que formaba parte de la “estrategia” de la oposición, estaba constituido por tres elementos: el “todo está mal”, el “perismo” y el “enchastre”, que si eran descifrados en “profundidad” permitirían “una capacidad de respuesta mucho más fuerte”.

Sobre el primer elemento, el presidente dijo que “cualquiera” fuese la postura del gobierno o del Frente Amplio, para la oposición “en principio ya está mal” y puso como ejemplo el decreto que prohibió las carreras de perros. “Si se toma una resolución, por ejemplo las carreras de los perros está mal, pero si no se toma también está mal. Ese es el mandato estratégico que viene desarrollando la derecha y creo que cada uno de ustedes lo ha vivido y experimentado”, señaló.

El segundo elemento de esta “tríada” -el “perismo”- es utilizado por la oposición con lo que Vázquez definió como la “imagen del espejo". El mandatario se dirigió al ministro de Economía, Danilo Astori, y dijo que en Canal 10 había “algunos críticos económicos” que daban cátedra de economía. Agregó que cuando se comunica una buena noticia del gobierno enseguida se pone un “pero” con algo negativo mientras que, al hablar de Argentina, se comunica una mala noticia -como por ejemplo el aumento de la inflación- pero luego se señala los efectos positivos de esa situación.

En tanto, el tercer elemento que mencionó fue el “enchastre”.

“Creo que es una manifestación de impotencia. Van a enchastrar a todos, con el tema de la corrupción, todos son iguales y si no tienen elementos los van a inventar”.

Luego de detallar esta “tríada”, Vázquez dio las dos “respuestas” que creía que tenía que dar el oficialismo. El mandatario señaló que debían ser “inteligentes” y que en el Frente Amplio había “materia gris como para poder preparar y dar una batalla”.

“El uruguayo es un pueblo muy inteligente, y sabe captar estas diferencias. No es un pueblo tonto, no lo pueden llevar de las narices con todas estas cosas como pretende llevarnos la derecha. No podemos ponernos en la misma situación de la derecha, tenemos que ponernos en una posición inteligente”, agregó.

Según Vázquez, la segunda respuesta es el “contacto cara a cara”. El presidente señaló que el Frente Amplio no le ganó “a la derecha a través de los medios de información” sino que llegó al gobierno por el “contacto directo”. Por esta razón, animó a todos a “hablar con la gente” y explicarles con argumentos que no está “todo mal”.

A continuación, Vázquez invitó a los legisladores a recorrer el país y “poner en marcha la maquinaria del FA, aceitándola e impulsándola”.

“Cuando esta maquinaria comience a andar se termina cualquier otra discusión de quién va a ser el próximo gobierno nacional. Estoy convencido que el FA gana el cuarto gobierno”, sentenció.

Encuestas

El presidente también dedicó unos minutos a criticar las encuestas de opinión pública -que Presidencia también contrata- y se refirió específicamente a la de Equipos, presentada días atrás en Canal 10.

“Como lo digo acá lo digo en cualquier lado así que no tengo problemas. Tenía contrato (con Equipos) pero yo no quería tener una consultora y dí las instrucciones para que luego del 15 de diciembre esta consultora no siguiera. El 17 de diciembre me bajó 5 puntos (la aprobación). ¡Qué casualidad!”.

“Fue la misma que dijo en la última campaña electoral -cuando yo decía que ganábamos con mayoría parlamentaria- que teníamos 39%. Y en una exposición que hizo en un informativo de Canal 10, lo escuché al señor Zuasnabar muy suelto de cuerpo decir que por ahora el FA tiene el 30%, pero si sumamos al PN que está ahí al lado y al Partido Colorado que con Sanguinetti viene subiendo, tienen el 44%”, agregó y se refirió a que no había evidencia empírica que demostrara que la suma de ambos partidos funciona electoralmente.

“Eso es para trabajar sobre el subconsciente colectivo, en psicología se estudia este fenómeno. Se puede trabajar sobre el subconsciente colectivo y generar determinada imagen a partir de un punto de partida de una premisa falsa. Y lo que dijo el señor Zuasnabar es falso. Falso de toda falsedad y se puede demostrar muy fácilmente: nunca se pudo medir si votaban juntos los blancos o los colorados hasta que apareció el balotaje”.

El mandatario continuó el razonamiento recordando la elección en la que ganó Mujica y la última contienda electoral. “Ganamos al Partido Nacional por 8 puntos” en primera vuelta “y en la segunda vuelta le ganamos por 13 puntos”.

“¿Dónde está que votan juntos? Pero sin embargo lo utilizan. Lo utilizan para generar en el subconsciente colectivo de que esto ya está liquidado, que gana la oposición, el Partido Nacional y no hay más nada para hacer. Y se equivoca la paloma, hay mucho para hacer y es mucho lo que tenemos para hacer”.

Neoliberales

En el cierre de su discurso, Vázquez dijo que la unidad era el “elemento fundamental” para salir adelante y señaló que “si el siglo XX fue el siglo del batllismo, el siglo XXI va a ser del frenteamplismo” porque no había “otro proyecto político mejor”.

El mandatario señaló que había otros proyectos como el de la “derecha, neoliberal”, el cual “ya está aplicándose en Argentina y Brasil”.

“En Brasil se va aplicar seguramente, creo yo no sé, vamos a esperar los resultados”, agregó. “Si estos argumentos son poco para convencer a nuestra gente, yo me pregunto qué otros argumentos hay que manejar”.

Y el presidente culminó: “Esas son las herramientas con las que le vamos a ganar a la derecha”