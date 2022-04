Vecinos del Panamericano rechazan reclamo de Lecueder y queda vía libre para juicio

La mayoría de los 167 copropietarios y diez locales comerciales del edificio Panamericano sobre la rambla del Buceo rechazaron este jueves el reclamo de Océano FM para construir en el entorno del estudio de la radio. De esta manera quedó la vía libre para que el empresario Pablo Lecueder –responsable de las instalaciones– inicie el juicio para procurar demostrar su derecho a edificar en el predio pese a la resistencia de los vecinos.

La instancia a cargo de la jueza de Conciliación, Sylvia Castelli, no tuvo éxito para lograr que las partes lleguen a un acuerdo, según consta en el acta a la que accedió El Observador. Solo tres personas dentro de más de cien citados accedieron al pedido, pero el resto pidió que se tenga por "inútilmente tentada la conciliación" –es decir, que se mantuvieron firmes en su rechazo–.

La jueza Castelli fijó una nueva audiencia para el próximo 27 de abril para convocar los que no comparecieron ante el juzgado de la calle 25 de Mayo. Diego Carbajales, el abogado defensor de unas 180 personas dentro de las convocadas, explicó que la citación respondió a "un tema documental" por el "volumen de gente" que tienen como apoderados. "Va a ser como hacerla de vuelta con los que fuimos –vamos a ir a manifestar la misma postura de oposición– pero que hoy hubiéramos demorado horas en pasarlo al acta", dijo.

Consultado por El Observador respecto a si presentará o no una demanda, el empresario Lecueder y su representación legal se abstuvieron de hacer comentarios.

Mientras que el local 013 –en el que está emplazado el estudio de radio– entiende que puede construir en esa zona que circunda la estructura, los vecinos y su defensa aseguran que no, y ahí radica el meollo del asunto.

El proyecto

El tema se remonta a un desencuentro de larga data, a raíz de un proyecto formulado por el prestigioso arquitecto Raúl Sichero, fallecido en 2014. "Fue un encargo de Lecueder para generar una zona baja de oficinas contra el muro de contención (entre el estudio y el edificio)", repasó en diálogo con El Observador el arquitecto Pablo Frontini, autor del libro 'Raúl Sichero: arquitectura moderna y calidad urbana'.

"Él consideraba que estaba a la altura de los proyectos anteriores y que no desentonaría dentro del proyecto formal del Panamericano", aseguró. "No es invasivo en altura. Sería como una extensión de la terraza que ya está planteada en el edificio, en forma de unos triángulos propios de su último estilo que armonizan con todo el complejo. Al no sumar pisos en altura, es una intervención relativamente discreta", detalló Frontini.

Según consta en la memoria descriptiva del proyecto divulgada por Galería, la estructura tendría un "bloque de oficinas desarrollado en dos niveles que se recuesta sobre el muro de contención detrás del edificio de la radio, extendiéndose a un lado y otro del mismo en un armónico juego de volúmenes y materiales”.

La edificación tendría "tres oficinas dúplex de planta libre con sus respectivos servicios", en una superficie de 2.308 metros cuadrados y sin superar la altura máxima establecida por el reglamento de copropiedad en ese punto. Por otro lado, "su cubierta horizontal se proyecta como una terraza jardín, extensión de la terraza del edificio”, con una fachada vidriada y acondicionamiento de las vías de ingreso a la radio.

El arquitecto Frontini consideró que en el desarrollo de ese proyecto "se juega la calidad que Sichero hubiera pretendido", y afirmó que la constructora deberá "respetar los criterios formales que él tenía" respecto a la modulación, la disposición estructural y otros elementos.

No hay apoyo

Tal como informó El Observador, Lecueder quiso en más de una ocasión someter el proyecto a votación en la órbita de la asamblea de copropietarios de modo de conseguir el aval para llevarlo a cabo. La ley de Propiedad Horizontal establece que cualquier construcción que "altere el aspecto arquitectónico" de un edificio precisa el visto bueno de una mayoría especial de dos tercios de los copropietarios.

Todos los intentos fueron infructuosos dado que "ni siquiera se alcanzó el quórum especial requerido" por norma, al tiempo que concitaron la desaprobación mayoritaria de los presentes. El Local 013 –estudio de Océano FM– asegura que el área que rodea a la icónica estructura es un "espacio bien común de uso exclusivo" suyo.

Hay una discrepancia entre ambas partes respecto a la extensión de esa zona, que en los reglamentos de copropiedad redactados décadas atrás –el edificio se fundó en 1959– aparece denominada con las letras "00B", "Z" y "A". La Compañía Uruguaya de Publicidad SA –razón social de Océano FM– defiende que todas refieren al "mismo espacio físico", pero para la Administración eso no queda tan claro e indican que el área en cuestión es más reducida.

También hay diferencias respecto a si la aprobación del propio Sichero es suficiente aval. Océano FM esgrime que el difunto arquitecto responsable de erigir el Panamericano puede autorizar obras sin necesidad de pasar por una asamblea de copropietarios en su calidad de "Arquitecto Director del Edificio". Pero la defensa contrarresta que Sichero "cesó en su cargo una vez concluida la obra de construcción".