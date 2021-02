Venezuela comenzó a vacunar con la rusa Sputnik V a los que el gobierno definió como "más necesitados"

Las autoridades sanitarias de Venezuela comenzaron a suministrar este jueves la primera dosis de la vacuna rusa contra el covid-19, la Sputnik V, al personal de salud del país, con la meta fija de inmunizar al 70% de los habitantes hacia finales de año.

La televisora estatal VTV mostró imágenes de los primeros vacunados en tres hospitales públicos del país. "Hoy estamos dando inicio a este plan de vacunación a los mas necesitados, que es el personal de salud, aquellos que han estado en la primera fila", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en este acto oficial.

Venezuela, que participó en los ensayos clínicos de la Sputnik V, recibió el sábado las primera 100 mil dosis, de 10 millones acordadas por US$ 200 millones, según informó el presidente Nicolás Maduro.

Consultado por la AFP, el gobierno aún no dio detalles sobre la compra de la unidad a US$ 20, cuando el Fondo Soberano Ruso (RDIF) fijó el monto internacional a menos de US$ 10.

Las primeras dosis se aplicaron este jueves en los estados La Guaira y Miranda (norte), así como en Caracas, donde se espera inmunizar a 11 mil trabajadores de la salud.

"Esta etapa que nos llevará dos semanas se extenderá a todo el territorio nacional", indicó la vicepresidenta.

La primera fase incluye además a personal policial y militar, así como a los diputados del Parlamento de mayoría chavista y otras autoridades.

Los ancianos, entre la población más vulnerable, no fueron mencionados en el plan anunciado el miércoles por Maduro, que espera que la vacunación masiva se produzca hacia abril.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, estimó por su parte que hacia finales de 2021 se espera alcanzar el "70% de inmunización de la población venezolana, que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño y darle la estocada a esta pandemia".

Venezuela está, además, entre los 37 países de Latinoamérica y el Caribe que recibirán vacunas anticovid a través del sistema Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha pedido un adelanto de US$ 18 millones para asegurar una reserva de entre 1,4 y 2,4 millones de dosis de AstraZeneca.

El gobierno de Maduro negocia para acceder a recursos en el extranjero que están bloqueados, y cuyo control recae en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por medio centenar de países.

Maduro evocó la posibilidad de obtener una "combinación" de vacunas, incluyendo la china y la cubana, esta última aún en fase de ensayos.

AFP