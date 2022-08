Viajes en ómnibus no recuperan niveles prepandemia: están 20% abajo de 2019

“Estamos haciendo un gran esfuerzo todos los participantes del sistema del transporte, porque la demanda no volvió a ser lo que era antes de la pandemia y, por lo tanto, esa diferencia la estamos poniendo nosotros para mantener el precio del boleto”, advirtió la intendenta Carolina Cosse el pasado jueves, cuando habló de una "crisis histórica" a raíz del covid-19. “La crisis anterior había sido en 2002, que había bajado un 10%; ahora bajó el 80% (al principio) y no se recuperó lo que era el transporte prepandemia”, afirmó.

En la Intendencia de Montevideo (IM) y las empresas ya se habían prendido luces amarillas ante una progresiva caída en la cantidad de viajes en el transporte colectivo, que se prolongaba desde 2014. Daniel Martínez, por ejemplo, hablaba cuando era intendente de una "baja importantísima". La pandemia, en todo caso, precipitó un fenómeno que ya avizoraban: por trabajo a distancia o por nuevas posibilidades alternativas, cada vez menos personas andarían en ómnibus.

Es así que pese a un retorno a la vieja normalidad, la cantidad de viajes en el transporte en lo que va de este año presenta una caída del 20,8% respecto al mismo período del 2019. Así lo indican los números de la comuna –cerrados al período enero-julio de ambos años– a los que accedió El Observador.

La situación no pasa inadvertida para ninguna de las partes, que toman con cautela los datos, a la espera de poderle ganar aún algún punto a las cifras, antes de que se asienten en una definitiva pérdida estructural. Empresas, trabajadores y la propia intendencia discuten cómo hacer frente a una "meseta" que –aún sin plazos claros– no va a ser suficiente para sostener el sistema.

Una de las expectativas está en lo que suceda los próximos meses. "Octubre es históricamente uno de los mejores meses del año. Va a ser una medición clave para ver si podemos subir un poquito más, si ya en marzo del año que viene recuperamos alguna venta más, porque sino no es fácil", sostiene, por ejemplo, Juan Pires, presidente de COME, una de las cuatro permisarias en Montevideo.

"Si esto es estructural, la información que recibimos de otras ciudades a nivel global refleja que la venta en los sistemas de transporte sigue estando entre un 15% y un 20% menos que antes de la pandemia", apunta a El Observador el gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia.

Una de las medidas más recientes a evaluar consiste en ampliar el plan piloto para instalar cámaras en unos 50 ómnibus para controlar el uso del carril de "Solo Bus" por parte de vehículos particulares, según supo El Observador. Meses atrás, mientras llevaba a cabo una prueba preliminar en tres unidades, la IM aseguró que la intención no era multar a los autos, sino velar por la jerarquización del espacio para buses.

"Los tiempos de viaje se han enlentecido por el gran aumento del parque automotor", afirma el ejecutivo de Cutcsa, que es la permisaria con más vehículos en el mercado. "Si no se jerarquiza el "Solo Bus", el ómnibus termina compitiendo con los autos. Los controles sobre el mal uso del carril y el estacionamiento inadecuado van a ayudar a mejorar la fluidez", plantea Barcia.

Ya ante la disminución más aguda de marzo y abril de 2020, empresarios y trabajadores habían firmado un convenio en el que renunciaban a una fracción de sus ganancias y a parte de su masa salarial –respectivamente–, así como también al compromiso de reestructurar costos. Esa concesión –agradecida por autoridades de la comuna– anticipa que los operadores sigan siendo "muy cuidadosos con los costos", al decir del propio Barcia.

Diego Battiste

Estudian propuestas para desincentivar el tránsito y motivar la venta de boletos

José Fazio, del sindicato de Cutcsa, reconoce una "gran preocupación" y se embandera con propuestas que devuelvan al transporte colectivo una parte del mercado. El dirigente valoró como una de ellas los planes de la administración de Carolina Cosse para la Ciudad Vieja, con el aumento de peatonalización en tres calles sobre el casco histórico, que entre otras cosas le ganaría terreno al auto particular.

Fazio también defendió la ampliación de las zonas de estacionamiento tarifado en la ciudad, tanto para desincentivar los vehículos particulares como para volcar al sistema lo recaudado con ese nuevo ingreso. Fuentes al tanto indicaron que se trata de una posibilidad sobre la mesa pero que conlleva su costo político y que no está en los planes actuales de la administración.

"No va a ser suficiente"

Por una razón o por otra, ciudades de todo el mundo tuvieron que echar mano a distintas medidas para desincentivar el tránsito particular. Uno de los casos más contundentes y recientes tiene lugar en Nueva York, donde están barajando cobrar un peaje de US$ 23 para ingresar a la ciudad. Como medida para afrontar la crisis energética, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la rebaja de 50% en el precio de los abonos para el transporte en su jurisdicción entre setiembre y diciembre –amparada en parte por finanzas nacionales–, en línea con lo aplicado por otras comunidades europeas.

¿Qué camino viable tiene Montevideo? ¿El "Solo Bus", los estacionamientos tarifados y otros paliativos son la solución? "Hay una parte de los viajes que desapareció y no va a volver. Para recuperarlos, sería necesario tener más confort y más calidad en el transporte colectivo. Hoy el sistema en Montevideo es de una calidad media, con una cobertura territorial razonable, precio del boleto y niveles de frecuencias razonables. Pero esos niveles de calidad y precio no son suficientes para atraer a los viajes que se han perdido", afirma Gonzalo Márquez, experto en la materia y hasta el año pasado el director de Transporte de la IM.

"El salto de calidad requerido no está al alcance del sistema", sostiene el economista. En otras palabras, que con los niveles de inversión actuales y medidas a corto plazo "se podrá mejorar un poco, pero no lo suficiente para revertir la brecha estructural".

Leonardo Carreño

Los viajes que el ómnibus de Montevideo sigue sin recuperar, una meseta que acucia al sistema

"Hay una tríada de variables a mejorar fuertemente: la velocidad comercial, la confiabilidad y el confort. Hoy el promedio de la primera es bajo, con unos 16 km/h a los que se puede acceder por el funcionamiento actual, con ómnibus que andan mayormente en un tráfico mixto, parando cada 200 metros, con un ingreso por delante que es de a una persona, con una semaforización no diseñada para favorecer el pasaje del transporte colectivo. Solo se mejora la velocidad dando mayor prioridad a la circulación del ómnibus", explica Márquez.

El experto asocia la confiabilidad con la propia agilización del transporte, en tanto va ligada al cumplimiento de los horarios y las frecuencias establecidas. Por último, Márquez sostiene que el confort del pasajero a bordo del vehículo solía ser "el atributo peor valorado" en las encuestas prepandemia.

"Se van a necesitar recursos mucho mayores a lo que es hoy, que no van a poder provenir de las tarifas. Se van a requerir importantes inversiones importantes en infraestructura para mejorar priorización de los ómnibus. En tanto esto no se atienda, el sistema no va a poder mejorar considerablemente", concluye Márquez.

En ese sentido, la propia intendenta Cosse ha reclamado al presidente Luis Lacalle Pou la implementación de apuestas de otra magnitud, tal como la de corredores metropolitanos con nuevos atributos para el transporte.