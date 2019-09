Viña desembarcó en la selección y le agradeció a Martín Ligüera

Matías Viña, que se sumó por primera vez a la selección uruguaya que jugará amistosos con Costa Rica y Estados Unidos, declaró su reconocimiento a la ayuda que le brindó Martín Ligüera en la Tercera de Nacional cuando no tenía minutos en Primera y dijo estar cumpliendo un sueño.

“Muchas veces tuve la posibilidad de irme (de Nacional), una fue cuando llegó el Cacique (Medina), que pude irme a préstamo y él no me dejó ir. Me quedé en Nacional, y cuando no pude jugar en Primera aproveché al máximo en Tercera en donde Martín Ligüera (técnico de la Tercera) fue muy importante para mí, me dio la oportunidad, me hablaba bastante para que siguiera para adelante y me ayudó muchísimo”, dijo el jugador en conferencia en el aeropuerto minutos antes de la partida con la selección.

Viña habló sobre su posición en la cancha, donde se desempeñó como zaguero o marcador de punta, y dejó claro que se siente lateral.

AFP

“Siempre fui lateral izquierdo. En la selección me utilizaron de zaguero, pero en formativas jugaba de lateral y en el Sudamericano Sub 20 arranqué de zaguero y luego me pusieron de lateral. Yo me siento lateral”.

El defensa dijo estar cumpliendo “el sueño del pibe” y que cuando recibió la noticia de su citación estaba junto a su madre.

Leonardo Carreño

“Me llamaron por teléfono y me lo comunicaron. La verdad que no lo podía creer, estaba con mi madre y nos dimos un abrazo. Todo jugador sueña con esto, estar acá alguna vez lo sueña todo jugador. Hay que tratar de aprovechar esto, disfrutarlo al máximo porque no se da todos los días”.

El jugador concluyó diciendo: “Hay que aprender de los compañeros que tengo al lado que los miro por televisión y voy a tratar de aprovechar y aprender de ellos”.

Viña fue una de las figuras de Nacional, que este domingo goleó a Peñarol 3-0 en el clásico del Torneo Intermedio y con esa victoria los albos pasaron a los aurinegros en la Tabla Anual, en la que ahora se encuentran segundos con 41 puntos, a dos del líder Cerro Largo, que tiene 43.